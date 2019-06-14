Шанс Месси, Бразилия без Неймара и три футболиста из РПЛ: чем интересен Кубок Америки по футболу

14 июня стартует 46-й Кубок Америки по футболу. Матчи турнира пройдут в пяти бразильских городах: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Порту-Алегри и Салвадоре. Участие в чемпионате примут десять представляющих континент сборных, а также две приглашённые команды из Азии — Япония и Катар. Фаворитами соревнований, помимо хозяев, являются аргентинцы с Лионелем Месси в составе, уругвайцы и действующие обладатели трофея — чилийцы. При этом бразильцам из-за травмы голеностопа не поможет нападающий ПСЖ Неймар.

Старейший турнир в мире и гости с других континентов

Кубок Америки по футболу неизменно привлекает к себе внимание болельщиков со всей планеты. Пусть данный турнир уступает по популярности чемпионату Европы, зато является старейшим в мире на сегодняшний день.

Первый чемпионат Южной Америки был проведён ещё в 1910 году, однако не был признан официально, поскольку тогда ещё не существовало Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Создана она была как раз во время второго турнира, в 1916-м, и именно это первенство вошло в историю как дебютное.

При этом частота проведения Кубка Америки не единожды менялась. Сначала он проходил ежегодно, затем — раз в четыре года. С 1987-го обладателя трофея определяли раз в два года, а с 2001-го — раз в три. В 2011-м сборные континента вновь вернулись к схеме с четырьмя годами, но в 2016-м был проведён внеочередной чемпионат в честь столетия КОНМЕБОЛ.

Он впервые в истории прошёл за пределами континента — в США — и собрал сразу 16 команд. Компанию южноамериканским сборным составили США, Мексика, Гаити, Панама, Коста-Рика и Япония.

Впрочем, две сторонние сборные на Кубок Америки неизменно приглашают с 1993-го. Как правило, ими становятся Мексика и США. Мексиканцы в 1993-м даже добрались до финала, где уступили Аргентине — 1:2.

12 команд и финал на «Маракане»

На этот раз в Бразилию не приедут оба североамериканских коллектива. Зато компанию десяти командам из Южной Америки составят Катар и Япония. Примечательно, что именно они сошлись в финале Кубка Азии, который состоялся в начале года, и обладателями трофея впервые в истории стали катарцы. Теперь они постараются сотворить чудо и на Кубке Америки.

Любопытно, что изначально руководство КОНМЕБОЛ планировало вновь собрать на турнире 16 команд и даже пригласить ведущие европейские сборные, но до реализации столь амбициозного плана дело не дошло.

Таким образом, формат нынешнего чемпионата остался неизменным: 12 участников поделили на три группы. Напрямую в четвертьфинал выйдут коллективы, занявшие два первых места в своих квартетах. Также в плей-офф попадут две лучшие команды из числа оказавшихся на третьих позициях. Далее стартуют уже привычные игры на вылет.

Пару слов необходимо сказать о месте проведения турнира. Планировалось, что Бразилия примет Кубок Америки ещё в 2015-м, но на страну и без того легла слишком серьёзная нагрузка по организации крупных соревнований. Тогда в КОНМЕБОЛ решили поменять местами Чили и Бразилию.

Матчи Копа Америка примут шесть стадионов и пять бразильских городов. Сан-Паулу будет представлен сразу двумя аренами («Морумби» и «Арена Коринтианс»). При этом сразу четыре стадиона принимали матчи чемпионата мира — 2014, в том числе легендарная «Маракана», на которой состоится финал.

Главные фавориты

Главным фаворитом турнира, пожалуй, стоит назвать Бразилию. Хозяева подошли к чемпионату в отличной форме и намерены вернуть себе трофей спустя 12 лет. Под руководством Тите, который возглавил пентакампеонов в 2016-м, сборная потерпела лишь два поражения. Правда, одно из них пришлось на четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2018 с Бельгией.

То поражение больно ударило по самолюбию бразильских болельщиков, и на Копа Америка они ждут от своих любимцев только победы, тем более что жёлто-зелёные обладают сильнейшим составом.

Единственной ложкой дёгтя для них стала травма Неймара. За неделю до старта турнира нападающий получил повреждения голеностопа в товарищеском матче с Катаром. Таким образом, участие форварда ПСЖ в Кубке Америки оказалось исключено.

Зато в Бразилию приедет экс-партнёр Неймара по «Барселоне» Лионель Месси. Один из лучших футболистов планеты за свою карьеру поднял над головой все возможные клубные трофеи, но с национальной командой выиграл лишь Олимпийские игры в Афинах.

Два же последних розыгрыша Копа Америка заканчивались для Месси разочарованием. В обоих турнирах аргентинцы добирались до финала, но в серии пенальти уступали чилийцам. В 2016-м Лионель даже объявил об уходе из сборной, однако затем вернулся. Возможно, нынешний турнир — последняя возможность для пятикратного обладателя «Золотого мяча» наконец завоевать трофей с национальной командой.

Не стоит сбрасывать со счетов и Уругвай — самую титулованную сборную в истории чемпионатов континента (15 побед). Перешагнувшие 30-летний рубеж Эдинсон Кавани и Луис Суарес под руководством опытнейшего Оскара Табареса постараются вновь порадовать свою страну.

Куда сложнее рассчитывать на успех действующим чемпионам — чилийцам, которые до сих пор не могут прийти в себя после ухода с тренерского поста Хорхе Сампаоли.

Как ни странно, представлена на турнире будет и Россия, а точнее РПЛ. В Бразилию приедут сразу три футболиста, выступающие в отечественном первенстве. Опытный Джефферсон Фарфан из «Локомотива» поведёт вперёд сборную Перу. Вильмар Барриос из «Зенита» усилит конкуренцию в национальной команде Колумбии. Наконец, «Краснодар» будет представлен эквадорским защитником Кристианом Рамиресом.

В заявку аргентинцев попал Леандро Паредес, который совсем недавно выступал за «Зенит», а в заявку венесуэльцев — ещё один экс-футболист питерцев Хосе Саломон Рондон.