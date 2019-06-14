Шанс Месси, Бразилия без Неймара и три футболиста из РПЛ: чем интересен Кубок Америки по футболу
- AFP
- © Andres Larrovere
Старейший турнир в мире и гости с других континентов
Кубок Америки по футболу неизменно привлекает к себе внимание болельщиков со всей планеты. Пусть данный турнир уступает по популярности чемпионату Европы, зато является старейшим в мире на сегодняшний день.
Первый чемпионат Южной Америки был проведён ещё в 1910 году, однако не был признан официально, поскольку тогда ещё не существовало Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Создана она была как раз во время второго турнира, в 1916-м, и именно это первенство вошло в историю как дебютное.
При этом частота проведения Кубка Америки не единожды менялась. Сначала он проходил ежегодно, затем — раз в четыре года. С 1987-го обладателя трофея определяли раз в два года, а с 2001-го — раз в три. В 2011-м сборные континента вновь вернулись к схеме с четырьмя годами, но в 2016-м был проведён внеочередной чемпионат в честь столетия КОНМЕБОЛ.
Он впервые в истории прошёл за пределами континента — в США — и собрал сразу 16 команд. Компанию южноамериканским сборным составили США, Мексика, Гаити, Панама, Коста-Рика и Япония.
Впрочем, две сторонние сборные на Кубок Америки неизменно приглашают с 1993-го. Как правило, ими становятся Мексика и США. Мексиканцы в 1993-м даже добрались до финала, где уступили Аргентине — 1:2.
12 команд и финал на «Маракане»
На этот раз в Бразилию не приедут оба североамериканских коллектива. Зато компанию десяти командам из Южной Америки составят Катар и Япония. Примечательно, что именно они сошлись в финале Кубка Азии, который состоялся в начале года, и обладателями трофея впервые в истории стали катарцы. Теперь они постараются сотворить чудо и на Кубке Америки.
Любопытно, что изначально руководство КОНМЕБОЛ планировало вновь собрать на турнире 16 команд и даже пригласить ведущие европейские сборные, но до реализации столь амбициозного плана дело не дошло.
Таким образом, формат нынешнего чемпионата остался неизменным: 12 участников поделили на три группы. Напрямую в четвертьфинал выйдут коллективы, занявшие два первых места в своих квартетах. Также в плей-офф попадут две лучшие команды из числа оказавшихся на третьих позициях. Далее стартуют уже привычные игры на вылет.
Пару слов необходимо сказать о месте проведения турнира. Планировалось, что Бразилия примет Кубок Америки ещё в 2015-м, но на страну и без того легла слишком серьёзная нагрузка по организации крупных соревнований. Тогда в КОНМЕБОЛ решили поменять местами Чили и Бразилию.
Матчи Копа Америка примут шесть стадионов и пять бразильских городов. Сан-Паулу будет представлен сразу двумя аренами («Морумби» и «Арена Коринтианс»). При этом сразу четыре стадиона принимали матчи чемпионата мира — 2014, в том числе легендарная «Маракана», на которой состоится финал.
Главные фавориты
Главным фаворитом турнира, пожалуй, стоит назвать Бразилию. Хозяева подошли к чемпионату в отличной форме и намерены вернуть себе трофей спустя 12 лет. Под руководством Тите, который возглавил пентакампеонов в 2016-м, сборная потерпела лишь два поражения. Правда, одно из них пришлось на четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2018 с Бельгией.
То поражение больно ударило по самолюбию бразильских болельщиков, и на Копа Америка они ждут от своих любимцев только победы, тем более что жёлто-зелёные обладают сильнейшим составом.
Единственной ложкой дёгтя для них стала травма Неймара. За неделю до старта турнира нападающий получил повреждения голеностопа в товарищеском матче с Катаром. Таким образом, участие форварда ПСЖ в Кубке Америки оказалось исключено.
Зато в Бразилию приедет экс-партнёр Неймара по «Барселоне» Лионель Месси. Один из лучших футболистов планеты за свою карьеру поднял над головой все возможные клубные трофеи, но с национальной командой выиграл лишь Олимпийские игры в Афинах.
Два же последних розыгрыша Копа Америка заканчивались для Месси разочарованием. В обоих турнирах аргентинцы добирались до финала, но в серии пенальти уступали чилийцам. В 2016-м Лионель даже объявил об уходе из сборной, однако затем вернулся. Возможно, нынешний турнир — последняя возможность для пятикратного обладателя «Золотого мяча» наконец завоевать трофей с национальной командой.
Не стоит сбрасывать со счетов и Уругвай — самую титулованную сборную в истории чемпионатов континента (15 побед). Перешагнувшие 30-летний рубеж Эдинсон Кавани и Луис Суарес под руководством опытнейшего Оскара Табареса постараются вновь порадовать свою страну.
Куда сложнее рассчитывать на успех действующим чемпионам — чилийцам, которые до сих пор не могут прийти в себя после ухода с тренерского поста Хорхе Сампаоли.
Как ни странно, представлена на турнире будет и Россия, а точнее РПЛ. В Бразилию приедут сразу три футболиста, выступающие в отечественном первенстве. Опытный Джефферсон Фарфан из «Локомотива» поведёт вперёд сборную Перу. Вильмар Барриос из «Зенита» усилит конкуренцию в национальной команде Колумбии. Наконец, «Краснодар» будет представлен эквадорским защитником Кристианом Рамиресом.
В заявку аргентинцев попал Леандро Паредес, который совсем недавно выступал за «Зенит», а в заявку венесуэльцев — ещё один экс-футболист питерцев Хосе Саломон Рондон.
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