«Был заметен отпечаток усталости»: как отреагировали на победу России над Кипром в квалификации Евро-2020

Матч сборной России с командой Кипра в квалификации Евро-2020 показал, что отечественные футболисты заметно устали. Такого мнения придерживаются многие эксперты, в том числе бывший игрок сборной Андрей Аршавин и экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд. При этом спортивные специалисты отметили, что российские игроки выполнили основную задачу — победили и набрали три очка. Впрочем, бывший тренер сборной Александр Бородюк призвал не оценивать уровень игры россиян по матчам с более слабыми соперниками.

Сборная России по футболу с минимальным счётом обыграла Кипр в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Единственный гол на свой счёт записал полузащитник «Ростова» Алексей Ионов. По мнению многих экспертов, подопечные Станислава Черчесова продемонстрировали два абсолютно разных тайма. Однако главным итогом встречи является то, что им вновь удалось положить в свою копилку три очка.

Так, бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов отметил, что россияне с первых же минут матча задали высокий темп и потратили слишком много энергии, что отрицательно сказалось на их действиях в концовке.

«Это был правильный план. Нельзя тянуть резину во встрече с аутсайдером, нужно как можно скорее выйти вперёд. Хорошо, что в первом тайме всё-таки удалось забить, потом решить задачу было бы гораздо сложнее», — приводит слова эксперта Sportbox.

При этом он обозначил и прогресс в игре национальной команды. По его словам, подопечные Черчесова продемонстрировали слаженность действий и разнообразие комбинаций на поле.

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«На означенном отрезке сборная России стала более сыгранной. Она активнее применяет прессинг на половине поля соперника, больше комбинирует, организация игры в атаке улучшается. Но этого пока всё равно недостаточно, чтобы на равных конкурировать с сильными соперниками. Нужно совершенствоваться в контроле мяча, скорости его перемещения. Тогда в матчах с номинально превосходящими в классе или примерно равными сборными получится не только создавать больше моментов, но и грамотнее обороняться», — уверен Бубнов.

Схожую позицию выразил и российский тренер Игорь Шалимов. По его словам, во второй половине игры отечественные футболисты действовали более открыто. Они продолжали создавать много моментов, однако возникли проблемы с реализацией.

«Вряд ли кто-то думал, что Кипр может сравнять, но всё-таки всегда бывают стандарты и какие-то ошибки. Поэтому было бы спокойнее, если бы забили второй мяч. Но всё равно уверенность была, что наши победят, и самое главное — это три очка. Это последняя игра в сезоне, всем было психологически тяжело находиться на сборах», — заявил специалист ТАСС.

По мнению бывшего тренера национальной команды Александра Бородюка, подопечных Станислава Черчесова не в чем упрекнуть. Однако он добавил, что результаты матчей с соперниками класса Сан-Марино и Кипра не стоит рассматривать как объективный показатель уровня игры россиян.

«Нужно поздравить всех ребят, находившихся в сборной: они тоже выиграли эти два матча, ведь все тренировались и готовились вместе, переживали. Мы встречались с соперниками ниже классом, поэтому сильно акцентировать внимание на победах не стоит. Нужно серьёзно готовиться и уже смотреть на то, как выступают лучшие сборные мира, к их уровню необходимо стремиться. Главное, что сборная России смогла порадовать болельщиков в преддверии праздника», — подчеркнул Бородюк.

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв, лично присутствовавший на стадионе «Нижний Новгород», признался, что остался доволен матчем. При этом он отметил не только действия футболистов на поле, но и атмосферу в городе.

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«Матч классный: обилие моментов, каждые две минуты стадион взрывался. Радуюсь за жителей города, ведь у них есть такая арена. Посмотрите, какой интерес к футболу, сборная сделала для развития этого вида спорта в стране очень много. Главные герои — все футболисты, каждый играл хорошо. Они создавали моменты, могли забить. Обидно за Артёма Дзюбу, у него не шла игра. Но главное — что получилось набрать три очка. Позже сделают выводы и разберут ошибки», — уверен бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

Его бывший партнёр по сборной Андрей Аршавин также выразил мнение, что подопечные Черчесова заслужили победу над Кипром.

«Наши ребята наиграли на второй гол, но немного не повезло. Во втором тайме игра успокоилась, команда была уставшей после матча с Сан-Марино, можно было бы Дзюбу поменять в атаке, в таком состоянии принимали не всегда верные решения», — сказал экс-нападающий в эфире «Матч ТВ».

Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Рейнгольд также отметил, что россиянам не хватило «свежести». Кроме того, по его словам, футболисты могли чувствовать себя более расслабленно после крупной победы над Сан-Марино со счётом 9:0.

«Я их понимаю: за плечами сезон, большая часть игроков уже успели отдохнуть, а они всё ещё продолжают пахать. Был заметен отпечаток усталости: многие комбинации по этой причине не доиграли. А раз ты устал, то ничего хорошего не сделаешь. Посмотрите на действия Дзюбы: нет силы даже ударить по мячу. Слава богу, взяли три очка в этой игре, задачу набрать шесть в домашних матчах выполнили. Дальше, конечно, нам будет сложнее», — заявил Рейнгольд порталу Rusfootball.

В свою очередь, экс-полузащитник сборной России Андрей Тихонов напомнил, что в некоторых эпизодах российским игрокам не хватило везения.

«Если бы забили второй мяч, реализовали моменты Ионов и Дзюба, игра сложилась бы по-другому, второй тайм получился бы не таким равным. Фарт немного отвернулся от нашей команды. Могли пропустить и потерять очки на последних минутах — это было бы ужасным концом», — сказал бывший футболист.

В настоящий момент сборная России занимает вторую строчку в группе I, уступая три очка Бельгии. В следующем матче, который пройдёт в начале сентября, ей предстоит впервые встретиться с Шотландией. По мнению экспертов, подопечным Черчесова под силу напрямую попасть на первенство Европы.

«В нашей группе есть два явных фаворита — сборные Бельгии и России. Остальные команды ниже классом и уровнем. Есть все шансы и предпосылки, что именно эти две сборные пройдут дальше. В футболе самое главное — результат, поэтому хочу поздравить команду. Набрано шесть очков в двух последних матчах. Хочется, чтобы игроки продолжали радовать болельщиков», — сказал Бородюк.

В успехе россиян уверен и Сычёв.

«Надеюсь, сможем выйти в финальную часть чемпионата Европы с первого места в группе, обойдя бельгийцев», — заявил экс-нападающий.