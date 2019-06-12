Волевая победа Италии, сенсация от Армении в Афинах и 100-й гол Мбаппе: обзор матчей квалификации Евро-2020

Италия вырвала победу над Боснией и Герцеговиной в Турине, несмотря на пропущенный в первом тайме мяч. Армения в Афинах трижды огорчила Грецию и преподнесла главную сенсацию игрового дня. Беларусь потерпела четвёртое поражение подряд, уступив дома Северной Ирландии. Германия забила восемь мячей и разгромила Эстонию. А форвард сборной Франции Киллиан Мбаппе преодолел отметку в 100 голов за карьеру и помог своей команде обыграть Андорру.

Группа C

Сборная Германии продолжает своё победное шествие в отборочном турнире Евро-2020. После двух побед над голландцами и белорусами, подопечные Йоахима Лёва не оставили ни единого шанса эстонцам. За 90 минут игрового времени они отправили в их ворота восемь безответных мячей. Причём пять из них были забиты в первом тайме, что не случалось с бундесманншафт с матча с Бразилией на чемпионате мира 2014 года.

По дублю на свой счёт записали Марко Ройс и Серж Гнабри, а Мануэль Нойер установил новый рекорд сборной Германии по количеству «сухих» матчей. Голкипер «Баварии» в 37-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности и превзошёл достижение легендарного Зеппа Майера.

В отличие от Германии, национальная команда Белоруссии пока ни разу не добилась успеха в нынешнем квалификационном турнире. Подопечные Игоря Криушенко потерпели четвёртое поражение подряд, уступив на своём поле футболистам Северной Ирландии. Матч получился равным, а его исход был решён за четыре минуты до окончания основного времени. Падди Макнейр стал автором точного удара и записал на свой счёт свой первый гол за сборную.

Таким образом, подопечные Майка О'Нила одержали свою четвёртую подряд победу в турнире и сенсационно возглавили группу C. На данный момент на их счету 12 очков, что на три больше, чем у немцев. Но у бундестим один матч в запасе.

Германия — Эстония — 8:0 (Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горецка, 20, Гюндоган, 26 (пен.), Вернер, 79, Сане, 88)

Белоруссия — Северная Ирландия — 0:1 (Макнейр, 86)

Положение команд: Северная Ирландия — 12, Германия — 9, Нидерланды — 3, Белоруссия — 0, Эстония — 0.

Группа E

Сборная Азербайджана пока не может одержать свою первую победу в нынешней квалификационной кампании. На этот раз подопечные Николы Юрчевича на своём поле потерпели разгромное поражение от словаков. Хозяева пропустили пять мячей, на что сумели ответить лишь взятием ворот в исполнении форварда «Крыльев Советов» Рамиля Шейдаева.

Стоит отметить, что словаки также не обошлись без помощи легионеров РПЛ. Хавбек «Зенита» Роберт Мак отметился результативной передачей, но солировали в этот день Марек Гамшик и Юрай Куцка. Полузащитник китайского «Далянь Ифань» отметился дублем, а его коллега по амплуа из «Пармы» — голом и результативной передачей.

В случае успешного выступления на выезде сборная Уэльса могла окончательно запутать положение в группе, но не сумела справиться с Венгрией. Решающим же оказался выстрел Мате Паткаи. 31-летний игрок «Види» забил свой второй мяч за национальную команду и помог ей не только впервые за 57 лет обыграть «драконов», но и возглавить квинтет E.

Венгрия — Уэльс — 1:0 (Паткаи, 80)

Азербайджан — Словакия — 1:5 (Шейдаев, 29 — Лоботка, 8, Куцка, 27, Гамшик, 30, 57, Ганцко, 85)

Положение команд: Венгрия — 9, Словакия — 6, Хорватия — 6, Уэльс — 3, Азербайджан — 0.

Группа H

На стадионе «Насьональ» сборная Франции смогла частично реабилитироваться за сенсационное поражение от команды Турции и легко расправилась с Андоррой. Подопечные Дидье Дешама ожидаемо не испытали проблем в противостоянии с одним из главных аутсайдеров группы и разгромили его со счётом 4:0. Голами отметились Виссам Бен-Йеддер, Флорьян Товен, Курт Зума и Килиан Мбаппе, забивший свой 100-й мяч во всех турнирах. Примечательно, что для достижения этой отметки ему потребовалось всего 180 матчей.

А вот турки не смогли подтвердить свой статус лидера группы и в гостях проиграли исландцам. Все три гола пришлись на первый тайм, а у хозяев роль лидера на себя взял Рагнар Сигурдссон. В период с 21-й по 32-ю минуту защитник «Ростова» оформил дубль и помог «викингам» добыть три очка. Подопечные Шенола Гюнеша ответили лишь точным ударом Дорукхана Токёза. Таким образом, у Франции, Исландии и Турции стало по девять очков в активе.

Совсем недалеко расположилась Албания. Она довольно уверенно переиграла сборную Молдавии и набрала шесть очков. На 66-й минуте счёт открыл Сокол Чикалеши, а на третьей добавленной минуте отличился Юльбер Рамадани. Для 23-летнего хавбека этот мяч стал дебютным в матчах за сборную.

Андорра — Франция — 0:4 (Мбаппе, 11, Бен-Йеддер, 30, Товен, 45 + 1, Зума, 60)

Исландия — Турция — 2:1 (Р. Сигурдссон, 21, 32 — Токёз, 40)

Албания — Молдавия — 2:0 (Чикалеши, 66, Рамадани, 90 + 3)

Положение команд: Франция — 9, Исландия — 9, Турция — 9, Албания — 6, Молдавия — 3, Андорра — 0.

Группа I

Сборная России продлила свою победную серию в отборочном турнире Евро-2020 до трёх матчей, не без труда обыграв команду Кипра. Подопечные Станислава Черчесова нанесли 21 удар по воротам соперника, но лишь пять из них пришлись в створ. Автором единственного гола стал Алексей Ионов, замкнувший прострел Фёдора Кудряшова. При этом сам защитник «Истанбул Башакшехир» чуть было не получил травму в столкновении с игроком соперника, но смог продолжить встречу.

Во втором тайме подопечные Рана Бен-Шимона смотрелись значительно увереннее и даже имели несколько шансов восстановить паритет, но хозяева поля смогли отстоять нужный результат. Одним из главных героев стал Александр Головин, который здорово поддерживал нападение и цепко оборонялся. Сборная России набрала девять очков и вышла на чистое второе место в группе I.

Это стало возможным по итогам результата матча между Бельгией и Шотландией. Хозяева поля показали, почему являются главными фаворитами секстета, и легко обыграли своих соперников. Дублем отметился Ромелу Лукаку, в последнее время демонстрирующий поразительную результативность. Так, в 21 встрече за национальную команду он записал на свой счёт 24 гола. Итоговый счёт установил Кевин Де Брёйне, в последний раз забивавший за сборную в четвертьфинале чемпионата мира в России.

После тяжелейшего выезда в Саранск, национальную команду Сан-Марино ждал не самый тёплый приём в Нур-Султане. На местной «Астана Арена» она пропустила ещё четыре безответных мяча и укрепилась на самом дне секстета I. На данный момент в пассиве подопечных Франко Варреллы значится ровно 20 пропущенных голов при полном отсутствии забитых. Хозяева же одержали свою вторую победу в квалификации и продолжают сражение за путёвку на чемпионат Европы.

Россия — Кипр — 1:0 (Ионов, 38)

Бельгия — Шотландия — 3:0 (Лукаку, 45 + 1, 57, Де Брёйне, 90 + 2)

Казахстан — Сан-Марино — 4:0 (Куат, 45 + 1, Федин, 62, Суюмбаев, 66, Исламхан, 79)

Положение команд: Бельгия — 12, Россия — 9, Казахстан — 6, Шотландия — 6, Кипр — 3, Сан-Марино — 0.

Группа J

Сборная Италии встретила серьёзное сопротивление со стороны команды Боснии и Герцеговины. Уже в середине первого тайма Эдин Джеко поразил ворота Сальваторе Сиригу и прервал 600-минутную «сухую» серию «скуадры адзурры» в официальных матчах. Подопечные Роберто Манчини ответили лишь после перерыва, а главным героем стал Лоренцо Инсинье. Сначала форвард «Наполи» стал автором гола из-за пределов штрафной площади, а затем помог отличиться Марко Верратти.

Один из самых напряжённый матчей вечера прошёл в Афинах, где сборная Греции проиграла команде Армении. Уже к 33-й минуте гости вели с разницей в два гола, но хозяева сократили отставание до минимума. Однако напряжённой концовки не получилось. За 16 минут до окончания основного времени Тигран Барсегян вновь удвоил преимущество своего коллектива, в результате чего шансы «эллинов» на успех стали призрачными. Подопечных Ангелоса Анастасиадиса хватило лишь на то, чтобы вновь отыграть один мяч — отличился Костас Фортунис.

Осечкой греков воспользовались финны, которые укрепились в качестве главных преследователей итальянцев. В гостях подопечные Маркку Канервы уверенно переиграли Лихтенштейн и набрали девять очков. Автором одного из голов стал один из лучших бомбардиров квалификационного турнира Теэму Пукки. На данный момент он имеет в своём активе три забитых мяча и делит шестое место в рейтинге.

Италия — Босния и Герцеговина — 2:1 (Инсинье, 49, Верратти, 86 — Джеко, 32)

Греция — Армения — 2:3 (Зека, 54, Фортунис, 87 — Карапетян, 8, Казарян, 33, Барсегян, 74)

Лихтенштейн — Финляндия — 0:2 (Пукки, 37, Кялльман, 57)

Положение команд: Италия — 12, Финляндия — 9, Армения — 6, Греция — 4, Босния и Герцеговина — 4, Лихтенштейн — 0.