Сборная Италии обыграла Боснию в отборочном турнире Евро-2020, забив решающий мяч на 86-й минуте
- Reuters
Пропустив первыми, итальянские футболисты сумели переломить ход встречи во втором тайме и вырвать победу благодаря точному удару полузащитника Марко Верратти на 86-й минуте.
Одержав четвёртую победу подряд в квалификации Евро-2020, подопечные Роберто Манчини с максимально возможными 12 очками в активе возглавляют турнирную таблицу группы J, на три балла опережая ближайшего преследователя в лице команды Финляндии.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.