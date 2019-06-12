Сборная Италии обыграла Боснию в отборочном турнире Евро-2020, забив решающий мяч на 86-й минуте

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В матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Италии на своём поле обыграла команду Боснии и Герцеговины со счётом 2:1.
Сборная Италии обыграла Боснию в отборочном турнире Евро-2020, забив решающий мяч на 86-й минуте
  • Reuters

Пропустив первыми, итальянские футболисты сумели переломить ход встречи во втором тайме и вырвать победу благодаря точному удару полузащитника Марко Верратти на 86-й минуте.

Одержав четвёртую победу подряд в квалификации Евро-2020, подопечные Роберто Манчини с максимально возможными 12 очками в активе возглавляют турнирную таблицу группы J, на три балла опережая ближайшего преследователя в лице команды Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.

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