Дубль защитника «Ростова» Сигурдссона принёс сборной Исландии победу над Турцией в отборе Евро-2020

В матче четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Исландии на своём поле обыграла команду Турции со счётом 2:1.

Голевым дублем в составе победителей отметился защитник Рагнар Сигурдссон, на клубном уровне защищающий цвета российского «Ростова».

После этого успеха подопечные Эрика Хамрена с девятью очками в активе занимают третью строчку турнирной таблицы группы Н, уступая имеющим аналогичный показатель командам Франции и Турции из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.