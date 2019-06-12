Дубль защитника «Ростова» Сигурдссона принёс сборной Исландии победу над Турцией в отборе Евро-2020
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Голевым дублем в составе победителей отметился защитник Рагнар Сигурдссон, на клубном уровне защищающий цвета российского «Ростова».
После этого успеха подопечные Эрика Хамрена с девятью очками в активе занимают третью строчку турнирной таблицы группы Н, уступая имеющим аналогичный показатель командам Франции и Турции из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.