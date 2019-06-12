«Могли и пять забить»: что говорили футболисты сборной России после матча квалификации Евро-2020 с Кипром

При удачной реализации моментов сборная России могла забить пять мячей в ворота национальной команды Кипра. Такое мнение выразил полузащитник французского «Монако» Александр Головин. Артём Дзюба рассказал, что стало причиной низкой результативности, и объяснил, почему соперник сумел перехватить инициативу в концовке, а Фёдор Кудряшов признался, что его партнёрам не удалось воплотить в жизнь все наработки главного тренера Станислава Черчесова.

«Полностью контролировали игру»

В своём заключительном матче в нынешнем сезоне сборная России одержала победу над национальной командой Кипра. Несмотря на серьёзное превосходство по числу опасных моментов, подопечные Станислава Черчесова смогли отметиться лишь одним забитым мячом, а концовка встречи выдалась напряжённой. Гости перехватили инициативу и имели несколько возможностей огорчить Маринато Гильерме, но счёт остался прежним.

Автором единственного гола стал Алексей Ионов. На 38-й минуте он откликнулся на передачу Фёдора Кудряшова и неотразимо пробил в касание. Для хавбека «Ростова» этот забитый мяч стал первым в футболке национальной команды в официальных матчах. Ранее он отметился дублем в товарищеской игре с Чехией в сентябре 2018 года.

«Моменты были. Для нас игра складывалась удачно, но не могли забить, поэтому было вот так тяжело. Когда вышел в основном составе, подумал, что нужно победить», — заявил Ионов.

В первом тайме сборная России ещё дважды поразила ворота оппонента, но главный арбитр Марко Ди Белло отменил оба гола из-за положения «вне игры». При этом как минимум одно из них было довольно спорным. Однако Ионов не стал зацикливаться на судейских решениях, отметив, что его партнёрам не раз удавалось ставить в тупик оборону соперника.

«Розыгрыш с фланга, прострел под себя — было четыре таких момента. Что случилось в концовке? Можно сказать, силы заканчивались», — заключил футболист, который провёл свой 20-й матч за сборную.

Согласился с ним и автор результативной передачи. Защитник «Истанбул Башакшехир» успел запомниться не только качественными действиями на чужой половине поля, но и самоотверженностью. Так, в концовке первого тайма Кудряшов получил повреждение в столкновении с противником, но сумел продолжить встречу.

«Действительно, сил не хватило, но, наверное, есть объективные причины. Сезон подошёл к концу, это была заключительная игра, надо было обязательно победить. Тем более был полный стадион. Приятно, что в Саранске и Нижнем Новгороде был аншлаг. Нас горячо поддерживали, спасибо», — заявил Кудряшов.

Как и в случае с Ионовым, для Кудряшова этот матч стал юбилейным, 30-м за национальную команду. Впервые он появился на поле в товарищеской встрече с Турцией в августе 2016 года.

«Наверное, оценку даст главный тренер. Думаю, получилось далеко не всё, что он от нас требовал. Но сегодня был важнее результат, которого мы добились», — заключил защитник.

В свою очередь, Георгий Джикия заявил, что российские футболисты могли победить и с более крупным счётом, но при этом отметил, что не может обвинить своих партнёров в отсутствии желания.

«Все молодцы. Старались, бились, отыграли в защите — у соперника особо не было моментов. Лишь пара провалов и угловых, на которых мы действовали здорово. Не ощущали волнения, мы полностью контролировали игру. Спасибо Нижнему Новгороду, болельщикам. Отличный стадион, было приятно подарить победу», — сказал футболист «Спартака».

По словам капитана сборной России Артёма Дзюбы, в матче с Кипром его партнёры «проделали большую работу».

«Обидно, что не реализовали много моментов. С Сан-Марино всё залетело, а тут вернулось немножко. Тяжёлая игра, но заслуженная победа. Должны были раньше всё решать, но и вратарь кураж поймал, и мы не могли забить», — признался форвард.

По словам новоиспечённого чемпиона России по футболу, вследствие усталости концовка встречи с Кипром получилась особо напряжённой.

«Сейчас хочется перевести дух. Последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, всё болит. Главное, что три очка, идём дальше», — отметил форвард.

Он также поспешил поблагодарить болельщиков за поддержку и рассказал о своём возможном отъезде в Английскую премьер-лигу.

«Время покажет, дайте дух перевести. Хочу с родными и лучшими друзьями поехать на рыбалочку, два дня насладиться, ничего не делать. А потом новый сезон, посмотрим. Сейчас просто рад, что набрали шесть очков. Впереди ещё долгий путь», — заключил нападающий.

Если футболист «Зенита» лишь собирается попробовать свои силы в сильном европейском чемпионате, то Александр Головин готовится начать свой второй сезон во французской Лиге 1. В матче с Кипром хавбек был одним из самых полезных футболистов сборной России, демонстрируя завидную продуктивность как в атаке, так и в защите.

«Мы выступили намного сильнее. При удачной реализации могли и пять забить. Честно говоря, были и мои ошибки — бил выше», — признался спортсмен.

За прошедший год Головин записал на свой счёт один забитый мяч за сборную России и четыре — за «Монако». Однако в следующем сезоне он намерен улучшить свои показатели.

«Ожидание от следующего сезона — быть в тройке с «Монако». Надеюсь, что буду больше забивать. Хотелось бы ответить Фабрегасу голом, но главное это три очка», — добавил Головин.

Напомним, игрок «Монако» Сеск Фабрегас пошутил после матча сборных России и Сан-Марино (9:0), что его одноклубник не забил ни один из 9 мячей.

Успех национальной команды прокомментировал и резервный голкипер Сергей Песьяков. Страж ворот «Ростова» выразил мнение, что его партнёры одержали уверенную победу, особенно отметив их действия в первые 45 минут.

«Должны были забивать, как сборной Сан-Марино. Более спокойный второй тайм, когда сыграли от счёта, хотя тоже было много моментов, которые необходимо реализовывать. Неспокойно было только из-за счёта 1:0, а по игре никаких вопросов. Главная цель выполнена, но на все 95 минут сил не хватило», — сказал Песьяков.

По его словам, после финального свистка Дзюба пребывал не в лучшем расположении духа. Как считает Песьяков, капитан не был удовлетворён своим выступлением.

«Он мог сделать три—четыре ассиста, но где-то ребята не забили, где-то он сам не реализовал свои моменты. В целом он расстроен, что не отличился ни голом, ни передачей», — объяснил страж ворот. При этом он пояснил, что голевая комбинация с участием Кудряшова и Ионова стала результатом упорной работы на тренировках.

«Мы работали над этим компонентом — вскрытием полуфлангов. Станислав Саламович акцентировал внимание на том, что шотландцы сбивались на чисто британский футбол, то есть подачи. Мы же немного смещались и отсюда было опаснее», — добавил Песьяков.

Помимо вратаря «Ростова», места в состав не нашлось лучшему бомбардиру прошедшего чемпионата Чехии Николаю Комличенко. Форвард «Млада Болеслав» записал на свой счёт 24 мяча в 26 матчах, но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить Черчесова.

«Не расстроился, что не попал в заявку на оба матча. Ничего страшного не произошло. Есть стимул работать дальше. Вызов в сборную был шагом вперёд. Главное — познакомился с командой, узнал требования тренерского штаба. Всё нормально. Станислав Саламович не объяснял <...>, но я и сам прекрасно понимал. Этот вопрос решать главному тренеру, точно не мне», — выразил мнение Комличенко.

«Сборная России очень сильна»

После матча своё выступление прокомментировали и гости. Так, Николас Иоанну выразил мнение, что в дебюте встрече подопечные Черчесова владели большим преимуществом.

«Очень сложная игра. Сборная России — очень сильная команда. У неё было много моментов. После первых 20 минут мы могли уступать с разницей в два или три гола. Во втором тайме мы лучше контролировали мяч и упустили несколько возможностей», — цитирует Иоанну Kerkida.

По словам Константиноса Лайфиса, киприоты продемонстрировали настрой на победу.

«Мы пытались играть в футбол. Я верю в коллектив. У этих детей есть будущее», — приводит слова 26-летнего защитника бельгийского «Стандарда» 24sports.com.cy.

Одним из вчерашних дебютантов оказался 19-летний опорный полузащитник Иоаннис Кости. Для футболиста клуба «Неа Саламина» этот матч стал всего вторым за сборную Кипра.

«Сборная России очень сильна. Матч получился сложным, нам пришлось бороться с серьёзным давлением. Но во втором тайме мы смотрелись лучше. Для многих из нас это первые выступления за национальную команду, надо продолжать работать», — заключил Кости.