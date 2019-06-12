Головин посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче квалификации Евро-2020 с Кипром
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«Мы выступили намного сильнее. При удачной реализации могли и пять забивать. Честно говоря, были и мои ошибки — бил выше, когда мог забивать», — цитирует спортсмена «Чемпионат».
По словам Головина, он надеется забить больше мячей в следующем сезоне и в составе российской сборной, и в футболке французского «Монако», цвета которого он защищает на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.