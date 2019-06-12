Головин посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче квалификации Евро-2020 с Кипром

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Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал игру команды в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.
Головин посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче квалификации Евро-2020 с Кипром
  • Reuters

«Мы выступили намного сильнее. При удачной реализации могли и пять забивать. Честно говоря, были и мои ошибки — бил выше, когда мог забивать», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

По словам Головина, он надеется забить больше мячей в следующем сезоне и в составе российской сборной, и в футболке французского «Монако», цвета которого он защищает на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.

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