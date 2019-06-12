Комличенко заявил, что не расстроился, не попав в заявку сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Нападающий чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко заявил, что не был расстроен отсутствием своей фамилии в заявке сборной России на матчи квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.

«Ничего страшного не произошло. Есть стимул работать дальше. Вызов в сборную был шагом вперёд. Главное — познакомился с командой, узнал требования тренерского штаба. Всё нормально», — цитирует футболиста РИА Новости.

По словам Комличенко, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не объяснял форварду причины своего решения.

«Но я и сам всё прекрасно понимал. Этот вопрос решать главному тренеру, точно не мне», — добавил форвард, впервые в карьере получивший вызов в национальную команду России.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.