«Сексизм — предполагать, что нам нужны уступки»: как спор из-за размера ворот в женском футболе спровоцировал скандал

Главный тренер женского футбольного клуба «Челси» Эмма Хейз предложила изменить размер ворот. По её мнению, основание для этого — различия в антропометрии между представителями сильного и слабого полов. Также она напомнила, что в баскетболе девушки играют мячом меньших размеров. Инициативу Хейз раскритиковали, а бывший голкипер женской сборной США Хоуп Соло обвинила специалиста в сексизме.

7 июня во Франции стартовал восьмой чемпионат мира по футболу среди женщин. Многие сборные успели провести по две встречи, а в некоторых группах уже определены фавориты. Кроме того, во время первенства планеты разгорается серьёзный скандал.

В его центре оказалась главный тренер женской команды лондонского «Челси» Эмма Хейз. Говоря о величине футбольных ворот, специалист выразила непопулярное мнение, что девушки не должны находиться в равных условиях с мужчинами, и попыталась аргументировать свою позицию.

«Мы регулярно слышим критику даже со стороны защитников женского футбола, что с вратарской позицией есть проблемы. Но дело в качестве голкиперов или в простой науке о размерах и пространстве? Высоту барьеров в беге сделали на 23 см меньше, чем у мужчин. В баскетболе размер мяча также меньше», — приводит слова Хейз The Times.

Примечательно, что в мае тренер уже выражала свою точку зрения по данному вопросу, но в итоге получила в свой адрес множество гневных комментариев.

«Дискуссия об изменениях не ведётся из-за неуместного страха, что они нанесут вред. Когда я впервые высказалась на эту тему, меня обвинили в нарушении принципа равноправия... Не будем поддаваться эмоциям и изучим некоторые факты. Например, средний рост вратаря в мужском футболе составляет 1,86 м, а в женском — всего 1,77 м. Очень серьёзная разница, особенно с учётом того, что высота ворот — 2,44 м, длина — 7,32 м», — напомнила Хейз.

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Таким образом, специалист считает, что среднестатистическая женщина-голкипер в футболе неспособна успешно защищать ворота той же величины, что и мужчина. Апеллируя к различиям в антропометрических данных, она пришла к выводу, что единственным решением в данной ситуации является изменение размеров створа.

«Следует поощрять конструктивные дебаты. Мне не нравится, что мужчин называют сексистами из-за того, что они осмелились обсудить отличия женского футбола. Как ни крути, факты есть факты. У нас должна быть возможность обсуждать, как то или иное решение может отразиться на игре», — заключила специалист.

Как отметила Хейз, во многих видах спорта учли антропометрические различия между мужчинами и женщинами, чтобы создать равные условия для представителей обоих полов. Помимо баскетбола и лёгкой атлетики, можно также вспомнить волейбол. Так, на мужских соревнованиях сетка натянута на высоте 2,43 м, а на женских — на 19 см ниже.

Таким образом, предложения тренера «Челси» об изменении размеров ворот могут показаться обоснованными, особенно если учесть количество ошибок девушек-голкиперов на мировом первенстве. Очевидно, что даже самым искушённым и мастеровитым из них тяжело контролировать весь створ, вследствие чего неизбежны ошибки.

Однако инициативу Хейз вновь восприняли в штыки. Её заявление прокомментировала бывший голкипер национальной команды США Хоуп Соло, которая сочла унизительным предложение главного тренера «Челси».

«Я без проблем перекрывала ворота. Как и большинство вратарей, играющих сейчас на чемпионате мира… Сексизм — предполагать, что женщинам нужны уступки. Если вы верите в способность человека адаптироваться, тогда необходимо стремиться выращивать отличных голкиперов — лучше тренировать девушек», — написала Соло в Twitter.

По её словам, средний рост голкиперов в женском футболе не играет роли в данном вопросе.

«Уровень вратарей в женском футболе никогда не был высоким. Если смотреть в целом, то дело не только в росте, но и в физической подготовке, слабой технике, непоследовательности тренировочного процесса и, проще говоря, в том, что на ворота ставят не лучших спортсменок», — отметила Соло.

По её мнению, проблемы вокруг размера ворот создают тренеры, «которые не стремятся выжать максимум и не работают со спортсменками круглый год».

«Проблему вратарей и размеров ворот порождают тренеры, которые не требуют более высокого уровня игры, не обеспечивают эффективных круглогодичных тренировок и не выбирают подходящих вратарей для своих», — подчеркнула Хоуп, отметив, что не собирается извиняться за эмоциональность своих высказываний.

Подобного мнения придерживается голкипер национальной команды Англии Карен Бардсли. По её мнению, сейчас не лучший момент, чтобы уменьшать ворота.

«Это интересная теория, но не знаю... Как голкипер, я хотела бы закрывать большую площадь ворот, но трудно сказать, пойдёт ли это на пользу игре... Мы слишком долго боролись за изменения в восприятии женщин-спортсменок в нашей стране и по всему миру», — цитирует Бардсли The Telergraph.

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Она предложила опробовать подобные нововведения в юниорских турнирах, а также выразила мнение, что в юном возрасте игроки должны тренироваться вместе — независимо от пола.

«В колледже я тренировалась с отличными вратарями, со взрослыми мужчинами, и это помогло мне. Скорость игры, реакция, сила — эти вещи были бесценны для меня... Думаю, эту практику стоит продолжить. Мы делали это раньше, но, если быть честными, прекратили ради безопасности и здоровья. Если сравнивать нас с мужчинами в игровых аспектах, то они чаще выходят из ворот. Но требования к представителям данной позиции одинаковы, а техническая сторона постоянно развивается», — заключила Бардсли.

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл также отметил большой прогресс в работе вратарского цеха, добавив, что критика в их адрес зачастую бывает необоснованной.

«Думаю, благодаря работе тренеров за последний год уровень вратарей в женском футболе невероятно подрос», — цитирует Невилла BBC.