«Реал» обновил клубный рекорд по общей сумме затрат на трансферы

Межсезонье-2019 стало для мадридского «Реала» наиболее затратным в истории королевского клуба.

После приобретения защитника «Лиона» Ферлана Менди за €48 млн общая сумма трансферов «Реала» в нынешнее межсезонье составила €303 млн. Таким образом, мадридский клуб побил рекорд десятилетней давности, когда были приобретены Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема, Хаби Алонсо и другие. Во время трансферного окна 2009 года «Реал» потратил €258,5 млн.

Помимо Менди в нынешнее межсезонье мадридцы успели усилиться Эденом Азаром («Челси»), Лукой Йовичем («Айнтрахт»), Эдером Милитао («Порту») и Родриго («Сантос»).

Ранее сообщалось, что «Лион» подтвердил переход футболиста Менди в «Реал».