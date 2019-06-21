Бывший футболист сборной Испании Торрес объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес принял решение завершить профессиональную спортивную карьеру.

«Я должен сказать вам кое-что очень важное. После 18 увлекательных лет настало время положить конец моей футбольной карьере. 23 июня в 10:00 по местному времени в Японии, у меня будет пресс-конференция в Токио, чтобы объяснить все детали. Увидимся там», — написал спортсмен в Twitter.

За свою карьеру он выступал за такие команды, как «Атлетико», «Ливерпуль»,«Челси» и «Милан». Последний сезон он провёл в японском клубе «Саган Тосу».

За сборную Испании Торрес провёл 110 матчей и забил 38 мячей. В её составе форвард становился чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.

Ранее Франческо Тотти объявил об уходе из «Ромы» из-за конфликта с руководством.