Бывший футболист сборной Испании Торрес объявил о завершении карьеры
- © Global Look Press
«Я должен сказать вам кое-что очень важное. После 18 увлекательных лет настало время положить конец моей футбольной карьере. 23 июня в 10:00 по местному времени в Японии, у меня будет пресс-конференция в Токио, чтобы объяснить все детали. Увидимся там», — написал спортсмен в Twitter.
За свою карьеру он выступал за такие команды, как «Атлетико», «Ливерпуль»,«Челси» и «Милан». Последний сезон он провёл в японском клубе «Саган Тосу».
За сборную Испании Торрес провёл 110 матчей и забил 38 мячей. В её составе форвард становился чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.
Ранее Франческо Тотти объявил об уходе из «Ромы» из-за конфликта с руководством.
I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu— Fernando Torres (@Torres) 21 июня 2019 г.