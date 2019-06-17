Тотти объявил об уходе из «Ромы» из-за конфликта с руководством

Легендарный нападающий и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти объявил об уходе из клуба.

Как сообщил 42-летний спортсмен на пресс-конференции, слова которого передаёт Football Italia, он сильно не доволен своей ролью в клубе, а именно тем, что не участвует в принятии решений.

Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год. Он является чемпионом Италии, двукратным победителем Кубка и Суперкубка Италии. В активе итальянца 786 матчей и 307 голов за клуб.

После завершения карьеры, Тотти занял административную должность в структуре клуба.

Ранее сообщалось, что в Неаполе сорвали табличку в честь Сарри после его назначения в «Ювентус».