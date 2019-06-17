В Неаполе сорвали табличку в честь Сарри после его назначения в «Ювентус»

Болельщики «Наполи» недовольны назначением неаполитанца Маурицио Сарри главным тренером «Ювентуса».

В неаполитанском районе Баньоли была сорвана специальная табличка с дома, где родился новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри.

A special plate in honor of Sarri in the Bagnoli quarter of Naples has been torn down. #SarriJuvepic.twitter.com/MkKO2GXA0c — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) 16 июня 2019 г.

60-летний специалист возглавлял «Наполи» на протяжении трёх сезонов. Между бывшим и нынешним клубом Сарри существует принципиальное противостояние, которое распространяется далеко за пределы футбольного поля.

Ранее сообщалось, что футболисты «Челси» Аспиликуэта и Рюдигер поблагодарили Сарри.