В Неаполе сорвали табличку в честь Сарри после его назначения в «Ювентус»

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Болельщики «Наполи» недовольны назначением неаполитанца Маурицио Сарри главным тренером «Ювентуса».

В неаполитанском районе Баньоли была сорвана специальная табличка с дома, где родился новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри.

60-летний специалист возглавлял «Наполи» на протяжении трёх сезонов. Между бывшим и нынешним клубом Сарри существует принципиальное противостояние, которое распространяется далеко за пределы футбольного поля.

Ранее сообщалось, что футболисты «Челси» Аспиликуэта и Рюдигер поблагодарили Сарри.

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