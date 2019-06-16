Футболисты «Челси» Аспиликуэта и Рюдигер поблагодарили Сарри
«Удачи в новом клубе, мистер. Спасибо за вашу кропотливую работу, благодаря ей мы смогли насладиться прекрасной ночью в Баку», — гласит пост Аспиликуэты в Twitter.
Присоединился к благодарности и партнёр Аспиликуэты, немец Антонио Рюдигер.
«Спасибо, мистер Сарри. Вы научили меня многому, сделали меня лучше. Спасибо за это. От всей души желаю всего наилучшего и успехов в будущем», — написал футболист.
Маурицио Сарри покинул лондонский «Челси» после первого сезона в клубе, возглавив туринский «Ювентус».
Ранее сообщалось, что Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его из «Челси» минимум два сезона.