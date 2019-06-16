СМИ: Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его из «Челси» минимум два сезона
- Reuters
Как сообщает The Times, Абрамович пообещал специалисту, что не уволит его в течение двух лет, даже при неудовлетворительных результатах.
Лэмпард согласился на эти условия. Теперь «Челси» необходимо выплатить €4,5 млн компенсации «Дерби Каунти» за досрочное расторжение контракта.
На данный момент «Челси» остался без главного тренера, так как Маурицио Сарри возглавил туринский «Ювентус».
Ранее в «Челси» поблагодарили Сарри за работу в клубе.