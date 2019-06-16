В «Челси» поблагодарили Сарри за работу в клубе

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Директор лондонского футбольного клуба «Челси» Марина Грановская прокомментировала уход главного тренера команды Маурицио Сарри в туринский «Ювентус».
В «Челси» поблагодарили Сарри за работу в клубе
  • Reuters

«На переговорах Маурицио дал ясно понять, насколько сильно он хочет вернуться в Италию, объяснив это тем, что ему нужно быть ближе к семье. Маурицио покидает «Челси» с благодарностью от всех нас», — цитирует Грановскую официальный сайт английского клуба.

Она отметила, что в «Челси» остались признательны Сарри за большую работу в команде за последний год. Также она пожелала специалисту удачи в Серии А от имени клуба.

В минувшем сезоне Сарри руководил лондонским «Челси», с которым он занял третье место в Английской премьер-лиге и выиграл Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Сарри официально назначен главным тренером «Ювентуса».

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