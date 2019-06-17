«Наша вера в человека разбилась о законы рынка»: как в Италии восприняли переход Сарри в «Ювентус»

Болельщики итальянского футбольного клуба «Наполи» возмущены, что экс-наставник команды Маурицио Сарри согласился работать в туринском «Ювентусе». В его родном Неаполе даже сорвали мемориальную табличку, установленную фанатами на доме, где он родился. Позднее активисты отметили, что Сарри «разочаровал болельщиков». Прошедший сезон итальянский тренер работал «Челси», команда под руководством специалиста завоевала трофей Лиги Европы. Как заявили в английском клубе, Сарри ушёл, поскольку хотел работать на родине и больше времени проводить с семьёй.

Незамедлительная реакция

Накануне туринский «Ювентус» объявил о назначении на пост главного тренера Маурицио Сарри. Контракт с ним подписан до 30 июня 2022 года. По сообщению местных СМИ, зарплата специалиста составит €6 млн в год, а его переход из «Челси» обошёлся итальянскому клубу в €1 млн.

«Теперь приключение Сарри начинается в Турине. Добро пожаловать в «Ювентус»!» — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «старой синьоры».

Новость о новом месте работы 60-летнего наставника уже вызвала неоднозначную реакцию в Италии. Особенно болезненно её восприняли поклонники «Наполи», который Сарри возглавлял с 2015 по 2018 год. Ситуацию усугубляет и тот факт, что тренер сам родился в Неаполе.

Уже на следующий день после объявления о заключении контракта с «Ювентусом» в его родном городе со стены дома на улице Силио Италико пропала мемориальная табличка, гласившая: «Здесь родился Командор Маурицио Сарри. Народ Неаполя благодарит архитектора Красоты. Прощай, Командор». Ответственность за инцидент на себя взяли активисты Политической лаборатории «Искра».

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«У нас никогда не было цели смешивать политику с поддержкой (клуба. — RT), но мы с тяжёлым сердцем читаем горечь на лицах большого количества людей, которые, как и мы, возлагали надежду на человека, веря, что он и дальше будет предан футболу. Наша вера буднично разбилась о законы рынка. Когда мы уже перестанем быть клиентами/подчинёнными и станем свободны, чтобы болеть за команду города, в котором живём? Сколько ещё будет тех, к кому мы будем привязываться, а потом огорчаться их выбором?» — цитирует представителей движения Eurosport.

Переход Сарри в «Ювентус» активисты сравнили с ситуацией с Гонсало Игуаином, произошедшей три года назад. В 2016 году футболист перешёл из «Наполи» в «Ювентус». Из-за этого аргентинского нападающего стали резко критиковать фанаты его бывшей команды. Они устраивали акции протеста в центре города, сжигали майки с его фамилией, освистывали игрока и вывешивали оскорбительные баннеры на трибунах матчей двух коллективов.

В связи с приходом нового наставника «Ювентус» запустил хештег «Добро пожаловать, Сарри», под которым, однако, пользователи социальных сетей не только выражают свою радость и пишут приветствия, но и публикуют шутки.

Так, одной из тем шутливых коллажей стала привычка итальянца выкуривать по несколько пачек сигарет в день. Кроме того, многие отмечали, что переход Сарри в «Ювентус» стал неожиданностью. Некоторые писали, что в качестве одного из претендентов на пост главного тренера команды ранее называли более титулованного Хосепа Гвардиолу.

«Роман Абрамович такого не ожидал. Неужели тренер может уволиться сам?» — написал один из болельщиков.

«Если бы в этот день два года назад мне сказали, что Сарри и Криштиану Роналду окажутся в «Ювентусе», моя голова бы взорвалась», — написал итальянский журналист.

Первые успехи на тренерском поприще

Последней итальянской командой, с которой работал Сарри, был именно «Наполи». Несмотря на отсутствие серьёзных трофеев, в игре «голубых» наблюдался определённый прогресс. Так, в Лиге Европы сезона-2015/16 они установили рекорд по количеству голов на групповом этапе. Тогда же впервые с 1989 года команда стала промежуточным лидером Серии А после первой половины сезона. По итогам года специалист получил награду «Золотая скамья», вручаемую лучшему тренеру чемпионата.

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Несмотря на действующий контракт с неаполитанцами, в июле 2018 года Сарри перешёл в английский «Челси». При этом если на внутренней арене лондонцы под руководством итальянца потерпели немало неудач, то в еврокубках их дела складывались гораздо лучше. Впервые с 2013 года команда стала обладательницей главного трофея Лиги Европы УЕФА. В финале команда одержала победу над «Арсеналом» со счётом 4:1.

Интересно, что свой главный успех Сарри посвятил болельщикам предыдущего коллектива.

«В первую очередь, я посвящаю эту победу фанатам «Наполи», это именно то счастье, которое я не смог подарить им в прошлом году», — заявил наставник на пресс-конференции после финала Лиги Европы.

В середине мая появилась информация, что в услугах Сарри заинтересован «Ювентус», расторгнувший контракт с Массимилиано Аллегри. Неаполитанские фанаты незамедлительно отреагировали на эти слухи и попросили тренера не соглашаться на предложение «старой синьоры». Соответствующий баннер появился напротив дома итальянца в Тоскане.

В свою очередь, Сарри заверил, что он всегда будет уважать поклонников «Наполи» — вне зависимости от места работы.

«В Неаполе все знают, как сильно я их люблю. В прошлом сезоне я специально уехал в АПЛ, чтобы не работать с другой командой из Серии А. Карьера может пойти разными путями, но отношения с неаполитанцами не изменятся. Сами подумайте, что такое верность? Если когда-то клуб отправит тебя в отставку, как в таком случае поступать? Хранить верность супруге, с которой развелся?» — заявил специалист.

Однако официальный анонс перехода в «старую сеньору» оставался вопросом времени. В «Челси» отметили, что клубу пришлось пойти навстречу специалисту. Директор клуба Марина Грановская подчеркнула, что основной причиной расторжения контракта стало желание Сарри продолжить карьеру на родине.

«Во время переговоров, последовавших за финалом Лиги Европы, Маурицио дал понять, что он очень хочет вернуться в Италию. ...Ему необходимо быть ближе к семье, находиться рядом с пожилыми родителями. Все мы благодарим Сарри и его помощников за проделанную работу, за завоевание трофея Лиги Европы, за участие в финале Кубка Англии и третье место в АПЛ. Кроме того, поздравляем его с важным назначением в клубе Серии А и желаем удачи», — приводит слова функционера официальный сайт лондонцев.

Сообщается, что место Сарри в «Челси» займёт бывший полузащитник команды Фрэнк Лэмпард.