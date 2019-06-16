Эмоции Глушакова, борьба ЦСКА за Влашича и шанс для Джорджевича: как клубы РПЛ выходят из отпуска

Ведущие футбольные команды России вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Игроки «Спартака» успешно прошли медосмотр, в ЦСКА не оставляют попыток сохранить в составе клуба Николу Влашича, а президент «Зенита» Александр Медведев пообещал, что Лука Джорджевич получит шанс проявить себя, и рассказал о дальнейшей судьбе Александра Анюкова и Юрия Жиркова.

«Дадут ли мне играть в «Спартаке»?»

Отпуск у футболистов, выступающих в РПЛ, получился максимально коротким. С момента последнего тура прошло меньше месяца, а команды уже начали подготовку к новому сезону.

Одними из первых закончили отдыхать игроки «Спартака». Красно-белые уже в субботу прошли медосмотр, а в воскресенье вышли на первую тренировку. К счастью, по итогам мероприятия проблем со здоровьем ни у кого обнаружено не было.

Побывал у врачей и Денис Глушаков, который после процедуры опубликовал достаточно эмоциональный пост в соцсетях.

«Буду я играть в «Спартаке» или нет? А если точнее, дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто выступает против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде всё понимают», — написал Глушаков в Instagram.

Поддержал опытного полузащитника руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, и сделал он это также посредством социальных сетей.

На видео врач запечатлён вместе с женой и дочкой. Все трое одеты в футболки Глушакова. Пост сопровождён цитатой из произведения французского драматурга Мольера:

«На свете нет лекарства против клеветы. Нам надо честно жить и презирать злословие. А сплетники пускай болтают на здоровье».

Начал подготовку к сезону и ЦСКА. Главных новостей поклонники армейцев ждут в ближайшие дни, ведь совсем скоро должна определиться дальнейшая судьба Николы Влашича и Родриго Бекао. Обеих футболистов клуб намерен сохранить.

Впрочем, по последней информации СМИ, хорват, права на которого принадлежат «Эвертону», может перейти в «Ньюкасл». Якобы английский коллектив готов заплатить за полузащитника £ 12 млн. (около € 13,4 млн).

Новая должность для Анюкова

Отпуск действующих чемпионов страны из «Зенита» также подошёл к концу. А в субботу президент клуба Александр Медведев сделал сразу несколько важных заявлений.

Во-первых, он прояснил судьбу возрастных российских защитников команды Юрия Жиркова и Александра Анюкова.

Первый, по словам функционера, продолжит играть за «Зенит», а второй закончит карьеру и займёт место «в системе клуба на тренерской должности».

Наконец, вернувшийся из очередной аренды в «Арсенале» Лука Джорджевич получит шанс проявить себя в новом сезоне. В настоящий момент черногорец уже работает вместе с командой.

Разумеется, не обходят «Зенит» стороной и трансферные слухи. Сообщается, что питерцы интересуются сразу двумя футболистами Серии А: полузащитником «Лацио» Миланом Баделем и защитником «Наполи» Мариу Руем.

Отмечается, что за хорвата российский клуб поборется с «Фенербахче» и «Бордо», а за португальца — с «Миланом», «Аталантой» и «Шальке».

Примечательно, что об интересе «Зенита» к Баделю писали ещё в начале года, но тогда сине-бело-голубые якобы отказались от услуг футболиста из-за его возраста.

А вот отечественные СМИ продолжают отправлять в Санкт-Петербург полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина. Вероятность свершения данного трансфера можно оценивать как достаточно высокую, поскольку несколько месяцев назад наставник команды Сергей Семак признавался, что ему нравится, как играет футболист.

Украинские новобранцы и сочинский просмотр Билялетдинова

Что касается других клубов РПЛ, то знаковый трансфер может провести новичок Премьер-лиги «Сочи». В настоящий с командой работает экс-полузащитник сборной России, бронзовый призёр Евро-2008 Динияр Билялетдинов.

«Он пока находится на просмотре, какие-то выводы делать рано. У нас впереди две контрольные игры, после них будем что-то решать», — приводит слова главного тренера команды Александра Точилина «Чемпионат».

«Сочи» пока не подписал ни одного нового футболиста, но молва отправляет в клуб целый ряд опытных исполнителей: Глушакова, братьев Комбаровых, Дмитрия Тарасова.

Если сочинцы пока обходятся без новичков, то родное для Точилина «Динамо» уже пополнилось тремя футболистами. Следующим может стать защитник донецкого «Шахтёра» Иван Ордец.

26-летний украинец провёл в УПЛ около ста встреч и дважды стал чемпионом страны, а также сыграл 12 матчей за национальную команду. Правда, практически весь завершившийся сезон Ордец пропустил из-за тяжёлой травмы.

А вот «Рубин» уже подписал контракт с другим защитником «Шахтёра» Олегом Данченко, который вторую половину минувшего сезона отыграл в «Енисее». С 24-летним исполнителем подписан контракт сроком на четыре года.

«Впечатления хорошие, положительные. Рад, что подписал контракт с таким клубом. Доволен и готов принять участие в первом тренировочном занятии. Получил предложение после окончания чемпионата. Подумал, всё взвесил и принял положительное решение. Из игроков знаю только двоих — Юрия Дюпина и Камиля Закирова. Главный тренер Роман Шаронов был хорошим футболистом и много лет отдал «Рубину», также знаю Олега Кузьмина​, думаю, они будут развиваться и станут хорошими тренерами», — сказал Данченко в интервью клубной пресс-службе.

Украинец стал уже третьим новичком казанцев после упомянутых им Дюпина и Закирова, которые ранее защищали цвета вылетевшего из элиты «Анжи».