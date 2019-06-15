Глушаков о своём будущем в «Спартаке»: я не знаю, что будет со мной дальше

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков обратился к болельщикам и представителям СМИ относительно ситуации вокруг его будущего в клубе.

«Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в «Спартаке» или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за команду и за коллектив. Всегда! Говорил всё в глаза тренеру и команде. Делал всё, чтобы «Спартак» добивался результата!», — написал Глушаков в своём Instagram.

Он отметил, что всегда говорил с тренером от лица команды и выполнял просьбы партнёров по команде, а также что никогда не скрывал от них результаты таких встреч.

«На тренировках я всегда выкладывался, на поле всегда выполнял установки тренера, честно выполнял обязанности капитана. И мне не стыдно перед командой. Я могу честно посмотреть в глаза любому из команды! Буду я играть в «Спартаке» или нет. А если точнее, дадут ли мне играть те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть», — добавил футболист.

Глушаков также подчеркнул, что не держит обиду на болельщиков, поскольку осознаёт, что многие просто не знаю всей сути ситуации.

«Сейчас я лишь ещё раз хочу сказать, что делал всё возможное во благо команды, которая выбрала меня капитаном. Верю, что со временем вся правда откроется, и вы своё мнение поменяете. А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон», — подытожил 32-летний хавбек.

Глушаков играет за «Спартак» с 2013 года. В его активе 23 гола и 10 результативных передач в 173 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом РПЛ, а также обладателем Суперкубка России.

В минувшем сезоне полузащитник стал участником ряда скандальных ситуаций связанных с клубом.

Ранее сообщалось, что все футболисты «Спартака» успешно прошли медосмотр.