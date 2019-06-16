Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном

Игроки московского футбольного клуба ЦСКА прошли медицинский осмотр перед стартом нового сезона.

Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что осмотр проходил в «Лужниках».

Первый тренировочный сбор команда проведёт на своей базе в Ватутинках. 25 июня красно-синие отправятся в Австрию, где примут участие в турнире со «Спартаком», «Ростовом» и «Краснодаром».

Новый сезон подопечные Виктора Гончаренко начнут матчем первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» 14 июля в Самаре.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА начали подготовку к новому сезону.