Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном

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Игроки московского футбольного клуба ЦСКА прошли медицинский осмотр перед стартом нового сезона.
Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном
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Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что осмотр проходил в «Лужниках». 

Первый тренировочный сбор команда проведёт на своей базе в Ватутинках. 25 июня красно-синие отправятся в Австрию, где примут участие в турнире со «Спартаком», «Ростовом» и «Краснодаром».

Новый сезон подопечные Виктора Гончаренко начнут матчем первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» 14 июля в Самаре.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА начали подготовку к новому сезону.

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