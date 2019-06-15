Футболисты ЦСКА начали подготовку к новому сезону

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На клубной базе в Ватутинках стартовала предсезонная подготовка ПФК ЦСКА к сезону-2019/20.
Футболисты ЦСКА начали подготовку к новому сезону
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Как сообщает официальный сайт клуба, 15 июня футболисты и тренерский штаб ЦСКА вышли из отпуска и собрались на клубной базе в Ватутинках, где стартует предсезонный сбор команды.

В первой тренировке не принимали участия футболисты, которые накануне были задействованы в матчах своих национальных команд. По индивидуальной программе работал защитник Игорь Дивеев. Алан Дзагоев продолжнает восстановление после травмы.

25 июня ЦСКА отправится в Австрию на следующий этап предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что Дзагоев подпишет новый контракт с ЦСКА по схеме «1 + 1».

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