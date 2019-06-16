Точилин подтвердил, что Билялетдинов находится на просмотре в «Сочи»

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подтвердил, что бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов находится на просмотре в его команде.
Точилин подтвердил, что Билялетдинов находится на просмотре в «Сочи»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Динияр ещё пока находится на просмотре, какие-то выводы делать рано. У нас впереди будут две контрольные игры, после них будем что-то решать», — цитирует Точилина «Чемпионат».

Билялетдинов больше всего известен своими выступлениями за такие команды, как «Локомотив», «Эвертон» и «Спартак». Последним клубом хавбека был литовский «Тракай», из которого он ушёл в феврале 2019 года.

Ранее главный тренер «Сочи» рассказал о возможных переходах Глушакова, Денисова и Тарасова.

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