Точилин подтвердил, что Билялетдинов находится на просмотре в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подтвердил, что бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов находится на просмотре в его команде.

«Динияр ещё пока находится на просмотре, какие-то выводы делать рано. У нас впереди будут две контрольные игры, после них будем что-то решать», — цитирует Точилина «Чемпионат».

Билялетдинов больше всего известен своими выступлениями за такие команды, как «Локомотив», «Эвертон» и «Спартак». Последним клубом хавбека был литовский «Тракай», из которого он ушёл в феврале 2019 года.

Ранее главный тренер «Сочи» рассказал о возможных переходах Глушакова, Денисова и Тарасова.