Главный тренер «Сочи» рассказал о возможных переходах Глушакова, Денисова и Тарасова

Главный тренер новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Александр Точилин ответил на вопросы о возможных трансферах клуба.

«Глушаков? К нам кого только ни отправляли. Объявившего о завершении карьеры Денисова всё равно продолжают к нам отправлять. Сейчас открыл интернет, прочитал, что и Дмитрий Тарасов уже чуть ли не у нас», — цитирует специалиста «Советский спорт».

По его словам, о реальных переходах станет известно позднее. Он отметил, что его команде в любом случае требуется усиление, так как разница между РПЛ и ФНЛ колоссальная.

«Чтобы бороться за минимальные задачи, которые наверняка поставит руководство, необходимы более качественные исполнители. Иначе долго в элите мы не задержимся», — сказал Точилин.

Ранее определились все участники РПЛ на сезон-2019/20.