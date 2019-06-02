Определились все участники РПЛ на сезон-2019/20

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Стали известны все команды — участники розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2019/20.
Определились все участники РПЛ на сезон-2019/20
  • РИА Новости

По итогам предыдущего сезона РПЛ участие в предстоящем чемпионате себе обеспечили «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Арсенал», «Оренбург», «Ахмат», «Ростов», «Урал», «Рубин» и «Динамо».

В стыковых матчах право выступать в высшем дивизионе чемпионата России сохранили «Уфа» и «Крылья Советов».

Ещё две команды гарантировали себе путёвку в РПЛ по итогам первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — «Сочи» и «Тамбов».

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ.

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