Определились все участники РПЛ на сезон-2019/20

Стали известны все команды — участники розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2019/20.

По итогам предыдущего сезона РПЛ участие в предстоящем чемпионате себе обеспечили «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Арсенал», «Оренбург», «Ахмат», «Ростов», «Урал», «Рубин» и «Динамо».

В стыковых матчах право выступать в высшем дивизионе чемпионата России сохранили «Уфа» и «Крылья Советов».

Ещё две команды гарантировали себе путёвку в РПЛ по итогам первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — «Сочи» и «Тамбов».

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ.