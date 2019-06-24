Женская сборная Франции по футболу победила Бразилию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2019

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2019 года среди женских команд.

Встреча, исход которой решался в дополнительное время, завершилась со счётом 2:1.

За сборную Франции забили Валери Говен (52-я минута) и Амандин Анри (107-я минута).

В составе сборной Бразилии отличилась Таиса (64-я минута).

Таким образом, француженки вышли в четвертьфинал, где сыграют с победителем противостояния действующих чемпионок мира — сборной США — с командой Испании.

Днём ранее путёвки в 1/4 финала себе обеспечили команды Норвегии и Англии, обыгравшие Австралию и Камерун соответственно.

Ранее сообщалось, что бразильянка Марта стала лучшим бомбардиром в истории мужских и женских ЧМ по футболу.