Футболистка Марта стала лучшим бомбардиром в истории мужских и женских ЧМ

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Форвард женской сборной Бразилии по футболу Марта стала лучшим бомбардиром в истории мужских и женских чемпионатов мира.

На групповом этапе женского чемпионата мира по футболу состоялся поединок между сборными Италии и Бразилии. Победу со счётом 1:0 одержали латиноамериканки. Единственный мяч с пенальти забила Марта.

Для 33-летнего форварда этот гол стал семнадцатым в рамках чемпионатов мира. По этому показателю Марта обошла Мирослава Клозе, на счету которого 16 точных ударов. На третьем месте — бразилец Роналдо (15).

Ранее сообщалось, что экс-голкипер сборной США высказалась против возможного уменьшения размера ворот в женском футболе.

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