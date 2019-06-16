Экс-голкипер сборной США высказалась против возможного уменьшения размера ворот в женском футболе

Бывший голкипер женской сборной США по футболу Хоуп Соло высказалась против возможного уменьшения размера ворот в женском футболе.

«У меня не было проблем с тем, чтобы перекрывать площадь ворот. Как и у большинства вратарей, играющих сейчас на чемпионате мира. Если бы у женщин действительно была подобная проблема, тогда можно было бы поговорить об этом», — написала Соло в своём Twitter.

Она отметила, что проблему с голкиперами и размером ворот создают тренеры, которые не стремятся выжать максимум и не работают со спортсменами круглый год, развивая их навыки.

«На протяжении всей карьеры я проливала кровь, пот и слёзы, совершенствуя своё мастерство. Подобные реформы в женском футболе удешевят достижения всех тех, кто столько лет работал на пределе», — подытожила спортсменка.

Ранее главный тренер «Челси» рассказала, почему стоит уменьшить размер ворот в женском футболе.