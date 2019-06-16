Тренер «Челси» рассказала, почему стоит уменьшить размер ворот в женском футболе

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Главный тренер женской команды лондонского клуба «Челси» Эмма Хейз объяснила, почему, по её мнению, в женском футболе ворота должны быть меньше, чем в мужском.
Тренер «Челси» рассказала, почему стоит уменьшить размер ворот в женском футболе
  • Reuters

«Мы регулярно слышим критику, даже со стороны защитников женского футбола, что с вратарской позицией есть проблемы. Но дело в качестве вратарей или в простой науке о размерах и пространстве? Высоту барьеров для женщин в беге сделали на 23 см меньше, чем у мужчин. В женском баскетболе размер мяча также меньше», — приводит слова Хейз The Times.

Она также отметила, что дебаты о переменах в женском футболе закрыты из-за неуместного страха, что они нанесут вред.

«Не будем поддаваться эмоциям и изучим некоторые факты. Например, средний рост вратаря в мужском футболе составляет 1,86 м, а в женском — всего 1,77 м. Очень серьёзная разница, особенно с учётом того, что высота ворот — 2,44 м, длина — 7,32 м. Следует поощрять конструктивные дебаты. Не хочу видеть, как мужчин называют сексистами из-за того, что они осмелились обсудить отличия женского футбола от мужского. Как ни крути, факты есть факты», — добавила тренер.

Ранее сообщалось, что женская сборная США одержала самую крупную победу в истории чемпионатов мира по футболу.

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