Женская сборная США одержала самую крупную победу в истории чемпионатов мира по футболу

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В матче первого тура группового раунда чемпионата мира по футболу среди женщин, который проходит во Франции, сборная США разгромила команду Таиланда со счётом 13:0.
Женская сборная США одержала самую крупную победу в истории чемпионатов мира по футболу
  • Reuters

Как сообщает официальная страница статистического сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, победа американок с преимуществом в 13 мячей стала самой крупной в истории чемпионатов мира по футболу как среди женских, так и среди мужских команд.

Пять из 13 мячей своей команды в поединке с Таиландом забила нападающая сборной США Алекс Морган, которая стала вторым автором пента-трика за всё время проведения женских чемпионатов мира по футболу. 27 лет назад аналогичное достижение покорилось её соотечественнице Мишель Экерс.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.

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