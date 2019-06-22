«Важный шаг в моей карьере»: 22-летний аргентинский форвард Понсе перешёл в «Спартак»

Столичный «Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с нападающим Эсекьелем Понсе. 22-летний форвард, права на которого принадлежали итальянской «Роме», стал первым новичком красно-белых после окончания сезона. Сразу после заключения контракта форвард познакомился с командой, изучил историю своего нового клуба и признался, что впечатлён богатыми традициями «Спартака».

Первым и столь долгожданным для фанатов новичком «Спартака» в нынешнем летнем межсезонье стал 22-летний аргентинский форвард Эсекьель Понсе. По сообщениям СМИ, чтобы выкупить права на нападающего у «Ромы», красно-белые заплатили €9 млн.

Впрочем, за римлян, в стан которых Понсе перешёл летом 2015 года, нападающий не сыграл ни одного матча. Всё время действующего соглашения с «Ромой» аргентинец провёл в аренде. В послужном списке игрока значатся выступления за испанскую «Гранаду», французский «Лилль» и греческий АЕК. Именно в клубе из Афин Понсе заявил о себе, забив за сезон 28 мячей.

По словам генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, новый футболист впишется в игровую концепцию Олега Кононова.

«В первую очередь он привлёк нас своей статистикой в прошлом сезоне, став вторым бомбардиром чемпионата Греции. Мы видим и понимаем, как он хорош в завершении. И самое главное тренерский штаб считает его стиль подходящим под ту игру, которая ставится «Спартаку», — отметил функционер.

Кроме того, Цорн подчеркнул желание самого игрока перейти в команду и признался, что во время переговоров с «Ромой» у «Спартака» возникали незначительные проблемы.

«С самого начала мы отметили, что Понсе заинтересован в переходе к нам. Видно и чувствуется, как парень хочет развиваться и расти. А вот переговоры с «Ромой» шли непросто. Но римлян можно понять, ведь аргентинец — молодой, перспективный игрок. Важно и то, что условия по выкупу контракта для «Спартака» были исключительно выгодными. Подписание этого талантливого футболиста — первый шаг в построении обновлённой команды. Надеемся, что уже в скором времени Понсе ярко проявит себя в «Спартаке», — цитирует генерального директора красно-белых «Чемпионат».

За несколько дней в Москве новобранец столичного клуба уже успел познакомиться со своими новыми одноклубниками, посетить стадион и лучше узнать историю команды. Для Понсе специально была проведена экскурсия по клубному музею, которая, по словам самого футболиста, произвела на него впечатление.

«Я читал о «Спартаке», имел представление о клубе. Но, когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлён масштабами. Впечатления самые лучшие. Переход в такой большой клуб — важный шаг в моей карьере. Знаю, что «Спартак» — титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать её частью», — рассказал футболист пресс-службе красно-белых.

Стоит отметить, что и для Понсе переход в стан «Спартака» был выгоден. После долгих путешествий по арендам футболист наконец подписал долгосрочный контракт с влиятельным клубом, не потеряв при этом и в финансовом плане. По сообщениям итальянских СМИ, зарплата аргентинца составит €1,5 млн в год.

Приход и подписание Понсе во многом объясняется тревогой тренерского штаба красно-белых за линию атаки. По многочисленным сообщениям российских и португальских СМИ, в ближайший месяц «Спартак» может расстаться с одним из своих основных нападающих — Зе Луишем, которым активно интересуется «Порту».

22-летний аргентинец способен полноценно его заменить. Как и Зе Луиш, Понсе обладает быстрым рывком, удачно открывается в свободной зоне и умеет освобождаться от прессинга и опеки соперника. Кроме того, по мнению спортивных журналистов, изучивших сильные стороны футболиста, приход форварда усилит игру красно-белых и при розыгрыше штрафных.

«Понсе — игрок штрафной, его сильное качество — игра головой. Если в «Спартаке» есть хорошие крайние защитники, которые могут здорово навесить справа, то с их помощью Понсе способен забить много мячей. Он дважды оформлял дубли после ударов головой «Арису» и ПАСу в прошедшем сезоне. Кроме того, он старательно отрабатывает в обороне, помогает защитникам, активно прессингует и приносит много пользы команде. К тому же Понсе — просто хороший парень, он скромен и не болтает лишнего. Правда, он не любит журналистов и избегает пресс-конференций, но это не главное для футболиста», — цитирует греческого репортёра Василиса Темпелиса Sport24.

Эсекьель Понсе уже провёл свою первую тренировку со «Спартаком» и, по словам генерального директора клуба Томаса Цорна, имеет высокие шансы сыграть свой первый матч за красно-белых в субботу, 21 июня. В этот день в рамках подготовки к новому сезону команда проведёт товарищеский матч с «Сочи».

Стоит отметить и тот факт, что Понсе стал восьмым аргентинцем за всю историю «Спартака». Лучшим среди соотечественников новичка по сей день является Фернандо Кавенаги, оформивший за московскую команду 17 голов. Его приход в 2004-м обошёлся красно-белым в €8,6 млн.