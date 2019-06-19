«Это будет лучше для меня и для клуба»: «Спартак» официально расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с полузащитником и бывшим капитаном команды Денисом Глушаковым. Сам футболист опубликовал в социальных сетях обращение к болельщикам, в котором поблагодарил их за поддержку. Он также заверил, что намерен продолжить спортивную карьеру и хотел бы со временем вернуться в клуб — возможно, на позицию тренера или менеджера. Позднее в пресс-службе красно-белых сообщили и об уходе защитника Дмитрия Комбарова.

«Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Коллектив опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о прекращении сотрудничества со своим многолетним капитаном, а также опубликовал посвящённый уходу спортсмена видеоклип.

«Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба клуба, 10-кратного чемпиона России.

Хавбек пополнил состав красно-белых в 2013 году. С того момента он провёл за «Спартак» 173 матча и записал на свой счёт 23 забитых мяча. Примечательно, что восемь голов пришлись на сезон-2016/17, в котором красно-белые выиграли национальное первенство впервые за последние 16 лет.

По информации СМИ, за расторжение соглашения «Спартак» выплатит Глушакову компенсацию в размере 50% от его годового заработка. По информации «Спорт-Экспресса», согласно контракту, заключённому в 2017 году, жалованье игрока составляет €2,7 млн (около 193,6 млн рублей).

Сам экс-капитан опубликовал на своей официальной странице в Instagram обращение к поклонникам красно-белых. В нём он подтвердил, что покидает клуб.

«Дорогие болельщики. Приходит время сказать до свидания. Не хочу с вами прощаться, так как я надеюсь и мечтаю вернуться в «Спартак». В качестве тренера, менеджера — не знаю кем. Может, и игроком ещё вернусь. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что были все годы с командой. То, что мы праздновали на этом месте минуты и мгновения чемпионского сезона, — незабываемо», — сказал Глушаков.

Хавбек поблагодарил своих партнёров, руководство и персонал «Спартака», а также рассказал, почему решил покинуть клуб.

«Я ухожу ради «Спартака» и понимаю, что всё это не утихнет, если я не уйду. Наверное, для меня важнее «Спартак», чем то, что со мной будет. Я не пропаду, буду играть в футбол. Не знаю, в какой команде. Наверное, это будет лучше для нас обоих», — заключил экс-капитан.

Последний год в составе «Спартака» стал для Глушакова одним из самых тяжёлых в карьере. Спортсмен оказался в эпицентре скандала, связанного с отставкой бывшего главного тренера коллектива Массимо Карреры. В сети появились сведения, согласно которым бывший капитан красно-белых имел серьёзные разногласия со специалистом и во многом спровоцировал отъезд итальянца из Москвы. В частности, упоминалось о его личной беседе с бывшим вице-президентом клуба Наилем Измайловым, поддержавшим Дениса в данном вопросе.

В результате эта информация попала к болельщикам, которые ополчились на капитана. Поклонники красно-белых призывали руководство избавиться от футболиста, а в матче Лиги Европы с «Рапидом» и вовсе вступили в открытую конфронтацию. Так, один из фанатов выбежал на поле стадиона «Открытие Арена» и толкнул Глушакова. Кроме того, репутация спортсмена пострадала из-за его развода с женой Дарьей, который затянулся на несколько месяцев и широко освещался в прессе.

После прихода Олега Кононова на тренерский мостик руководство всячески пыталось нормализовать отношения между капитаном и болельщиками, но градус напряжения лишь нарастал. Недовольство фанатов подкреплялось неудовлетворительными результатами Глушакова на поле, который своей игрой не оправдывал возложенных на него обязанностей капитана и высокую зарплату.

Позднее в СМИ появились слухи о конфликте между Глушаковым и Кононовым. Его причиной якобы стало недовольство капитана тем, что тренер серьёзно сократил игровое время Дмитрию Комбарову, сделав ставку на бразильского защитника Айртона.

В результате Глушаков пропустил последние четыре матча «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России (два последних — из-за травмы колена) и покинул клуб, а позднее к нему присоединился и Комбаров. Сам Дмитрий при Кононове сыграл суммарно 154 минуты в РПЛ.

«По количеству матчей в чемпионатах России Комбаров занимает второе место: больше него в красно-белой форме провёл только Егор Титов. Он неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой, представлял красно-белых в составе сборной России в финальных турнирах чемпионата мира — 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Мы благодарим Дмитрия за годы, проведённые в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

О возможном новом месте работы Глушакова пока ничего не известно. По информации СМИ, ещё задолго до официального расторжения контракта спортсмен подыскивал себе варианты продолжения карьеры. Серьёзно продвинуться в этом вопросе ему не удалось из-за возраста (32 года) и высоких ожиданий по зарплате. В частности, ходили слухи, что Денис требовал оклад в размере 10 млн рублей в месяц.

При этом чаще всего слухи связывали Глушакова с дебютантом Российской премьер-лиги, футбольным клубом «Сочи». Тем примечательнее, что спустя несколько минут после появления новости о расторжении контракта между Денисом и «Спартаком», в официальном Twitter-аккаунте южан появился анонс громкого трансфера. Правда, впоследствии в пресс-службе поспешили заверить, что имеют в виду другого игрока.

«Не Денис. Не Глушаков. Но полузащитник. В 21:00 расскажем, кто подписал контракт с клубом», — говорится в сообщении на странице клуба в социальной сети.

На данный момент относительно Комбарова также отсутствует какая-либо информация. На прошлой неделе появились слухи, что Дмитрий продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов», где уже выступает его бывший одноклубник Александр Самедов. Однако сам защитник заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.