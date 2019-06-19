«Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым

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Московский «Спартак» и футболист Денис Глушаков прекратили сотрудничество.
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым
  • РИА Новости

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Глушаков в прошедшем сезоне провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. 

Активные болельщики во время матчей скандировали оскорбительные кричалки в адрес Глушакова и призывали футболиста снять капитанскую повязку и покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» объявило о переходе защитника сборной Украины Ордеца.

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