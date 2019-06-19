«Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым
- РИА Новости
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, сообщает официальный сайт футбольного клуба.
Глушаков в прошедшем сезоне провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.
Активные болельщики во время матчей скандировали оскорбительные кричалки в адрес Глушакова и призывали футболиста снять капитанскую повязку и покинуть клуб.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» объявило о переходе защитника сборной Украины Ордеца.