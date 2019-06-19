Глушаков обратился к фанатам «Спартака» после расторжения контракта

Полузащитник Денис Глушаков записал обращение к болельщикам московского «Спартака» после расторжения контракта с футбольным клубом.

«Дорогие болельщики. Приходит время сказать «до свидания». Не хочу с вами прощаться, так как я надеюсь и мечтаю вернуться в «Спартак». В качестве тренера, менеджера — не знаю кем. Может, и игроком ещё вернусь. Я вас очень сильно люблю, спасибо вам большое за поддержку», — сказал спортсмен на видео в своём Instagram.

По его словам, он уходит ради «Спартака», так как считает, что негативный фон вокруг команды не утихнет, если он не покинет клуб. Экс-капитан красно-белых подчеркнул, что пока не знает, в какой команде продолжит карьеру. Он также поблагодарил одноклубников, тренерский штаб, персонал и руководство.

«Мне не стыдно ни за что, я вас люблю очень сильно. Берегите «Спартак». Один за всех и все за одного! Красно-белая семья, удачи», — сказал Глушаков.

«Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком 19 июня.

Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Глушаков в прошедшем сезоне провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.

Ранее «Спартак» посвятил видео покинувшему клуб Глушакову.