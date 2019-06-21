СМИ: «Спартак» заплатил €9 млн за Понсе

Стала известна сумма, которую московский футбольный клуб «Спартак» заплатил итальянской «Роме» за аргентинского форварда Эсекьеля Понсе.

Как сообщает «Чемпионат», римский коллектив получил за игрока €9 млн, хотя изначально просил €12 млн.

Отмечается, что 10% от суммы трансфера составит агентская комиссия.

В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК. В 43 матчах он забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи. Права на футболиста принадлежат римской «Роме», которая приобрела его в 2015 году у «Ньюэллс Олд Бойз». За итальянский клуб Понсе не сыграл ни одного матча, проведя четыре года в аренде.

Ранее «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе.