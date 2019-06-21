«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
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Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.
В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК. В 43 матчах он забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи. Права на футболиста принадлежат римской «Роме», которая приобрела его в 2015 году у «Ньюэллс Олд Бойз». За итальянский клуб Понсе не сыграл ни одного матча, проведя четыре года в аренде.
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о Понсе.