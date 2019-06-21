Луческу поделился мнением о возможном новичке «Спартака» Понсе

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о возможном новичке московского «Спартака» аргентинском футболисте «Ромы» Эсекьеле Понсе.

«Переехать в чемпионат России не проблема. Проблема — заиграть в нём. Понсе хорош и талантлив, но я не могу предсказать, что с ним произойдёт в Премьер-лиге. Другая система подготовки, другой стиль игры», — цитирует специалиста «Советский спорт».

Он подчеркнул, что многое будет зависеть от целей «Спартака» на сезон. Тем не менее, по его мнению, Понсе является хорошим форвардом.

«Может стать звездой, а может показать ноль. Он же приходит из чемпионата Греции. Не из «Шахтёра» или «Милана». АЕК совсем другое дело. У Понсе есть качества, потенциал, но 20 голов в Греции ничего не значат. Впрочем, «Спартак» наверняка всё взвесил», — сказал Луческу.

В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК. В 43 матчах он забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи. Права на футболиста принадлежат римской «Роме», которая приобрела его в 2015 году у «Ньюэллс Олд Бойз». За итальянский клуб Понсе не сыграл ни одного матча, проведя четыре года по арендам.

Ранее Луческу заявил, что Дзюба и Лунёв звали его на чемпионский парад «Зенита».