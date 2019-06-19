«Рады, что он останется с нами»: ЦСКА удалось выкупить трансфер Влашича у «Эвертона»

ЦСКА выкупил у английского «Эвертона» трансфер полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича. По информации СМИ, клуб отдал за 21-летнего футболиста € 15,7 млн. С самим игроком подписан контракт сроком на пять лет. Генеральный директор армейцев Роман Бабаев назвал Влашича одним из сильнейших исполнителей РПЛ.

«Мы все очень рады, что это произошло»

Покупка ЦСКА Николы Влашича стала одним из главных событий дня в РПЛ и затмила даже новость об уходе Дениса Глушакова из «Спартака». Впрочем, в последнее время представители футболиста и сам клуб не скрывали, что находятся в стадии переговоров и хорват вполне может остаться в Москве.

В результате днём в среду армейцы порадовали болельщиков заявлением о приобретении Влашича у «Эвертона» и о подписании с ним контракта сроком на пять лет — до 2024-го. По информации СМИ, за игрока армейцы отдали € 15,7 млн. Генеральный директор клуба Роман Бабаев называть конкретные цифры отказался, но отметил, что переговоры получились непростыми.

«Мы довольны. Считаем, Влашич — один из ярчайших игроков не только ЦСКА, но и всего российского чемпионата. Чем больше таких футболистов у нас будет, тем зрелищнее станет турнир. Мы довольны и рады тому, что Влашич останется с нами и усилит команду. Он своей игрой заслужил внимание со стороны многих европейских коллективов, и тем ценнее для нас этот трансфер и выбор Николы. В очередной раз при наличии альтернативных вариантов игрок выбирает нашу команду», — цитирует Бабаева «РБК-Спорт».

Не скрывал положительных эмоций и сам футболист.

«Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было моё единственное желание. Надеюсь, мы добьёмся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» — приводит слова Влашича официальный сайт армейцев.

Порадовался за спортсмена и его отец Йошко.

«Это случилось. Мы очень счастливы, что всё, наконец, произошло. Никола хотел продолжить играть в ЦСКА. Он счастлив. Надеюсь, он выбрал лучший вариант для себя», — приводит слова мужчины «Чемпионат».

В свою очередь, агент Влашича Тончи Мартич в очередной раз подчеркнул, что его клиент хотел остаться в ЦСКА. При этом он подтвердил, что полузащитником интересовался целый ряд клубов.

«Никола очень рад. В прошлом сезоне он чувствовал большую поддержку со стороны клуба и болельщиков. Особенно поддерживал его тренер Виктор Гончаренко. Мы надеемся, что он вырастет вместе с ЦСКА и в будущем пойдёт на повышение», — заявил представитель футболиста.

Гол «Реалу» и качественный дриблинг

Приобретение Влашича у «Эвертона» можно назвать настоящим успехом для ЦСКА. Талантливый хорват был арендован армейцами в августе прошлого года и сходу стал лидером команды. Его великолепный дриблинг и видение поля помогли красно-синим набрать немало очков.

Не стал Никола тянуть и с голами в составе новой команды. В сентябре он сначала реализовал пенальти в выездном матче Лиги чемпионов с «Викторией Плзень», а спустя несколько дней в дерби поразил ворота «Спартака».

Наконец, в начале октября Влашич отметился голом во встрече с «Реалом» в Лужниках и помог ЦСКА одержать сенсационную победу над действующим обладателем главного еврокубка.

После этого успеха в СМИ появилась информация об интересе к хорвату со стороны целого ряда европейских клубов.

На этом прогресс Влашича не остановился. Никола провёл качественный сезон и сделал всё для того, чтобы армейцы пробились в еврокубки. Во всех турнирах хорват записал на свой счёт восемь голов и семь результативных передач.

Неожиданные траты и необходимость продажи

В ЦСКА не скрывали, что хотят сохранить молодого футболиста, но, казалось, у армейцев, которые в последние годы крайне скупо тратят деньги на трансферном рынке, просто не будет возможности выкупить Влашича у «Эвертона», тем более им, как уже говорилось, интересовались и более состоятельные клубы, например, «Ньюкасл».

Армейцы же по итогам сезона вдобавок не смогли пробиться в Лигу чемпионов и остались без весомых финансовых отчислений от УЕФА.

Несмотря на это клуб нашёл средства на покупку Влашича. Стремление ЦСКА сохранить хорвата объяснимо, ведь в его лице команда приобрела лидера на долгие годы.

К тому же, в дальнейшем красно-синие могут выгодно продать хорвата и отбить потраченные на него миллионы.

А если клубу удастся сохранить ещё и Родриго Бекао, который тоже был взят в аренду, работу ЦСКА на трансфером рынке можно будет считать завершённой.

Однако покупка Влашича может вынудить клуб продать кого-то из лидеров команды, чтобы соблюсти нормы финансового фэйр-плей. Пожалуй, наибольшие шансы покинуть команду в таком случае у Марио Фернандеса.

Ещё весной в СМИ появилась информация об интересе к натурализованному бразильцу со стороны «Зенита». Якобы питерцы готовы заплатить за защитника €30 млн.

Впрочем, сам Фернандес неоднократно подчёркивал, что счастлив в ЦСКА и намерен остаться в команде. Возможно, его заинтересует вариант перехода в один из европейских клубов, тем более в мае сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ньюкасла» и «Атлетико».