«Рады, что он останется с нами»: ЦСКА удалось выкупить трансфер Влашича у «Эвертона»
- Никола Влашич
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Мы все очень рады, что это произошло»
Покупка ЦСКА Николы Влашича стала одним из главных событий дня в РПЛ и затмила даже новость об уходе Дениса Глушакова из «Спартака». Впрочем, в последнее время представители футболиста и сам клуб не скрывали, что находятся в стадии переговоров и хорват вполне может остаться в Москве.
В результате днём в среду армейцы порадовали болельщиков заявлением о приобретении Влашича у «Эвертона» и о подписании с ним контракта сроком на пять лет — до 2024-го. По информации СМИ, за игрока армейцы отдали € 15,7 млн. Генеральный директор клуба Роман Бабаев называть конкретные цифры отказался, но отметил, что переговоры получились непростыми.
«Мы довольны. Считаем, Влашич — один из ярчайших игроков не только ЦСКА, но и всего российского чемпионата. Чем больше таких футболистов у нас будет, тем зрелищнее станет турнир. Мы довольны и рады тому, что Влашич останется с нами и усилит команду. Он своей игрой заслужил внимание со стороны многих европейских коллективов, и тем ценнее для нас этот трансфер и выбор Николы. В очередной раз при наличии альтернативных вариантов игрок выбирает нашу команду», — цитирует Бабаева «РБК-Спорт».
Не скрывал положительных эмоций и сам футболист.
«Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было моё единственное желание. Надеюсь, мы добьёмся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» — приводит слова Влашича официальный сайт армейцев.
Рады трансферу Влашича? 🤗 @NikolaVlai не слышит вас, громче!! 👂🏻📢 pic.twitter.com/f4NmlJGwBg— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 июня 2019 г.
Порадовался за спортсмена и его отец Йошко.
«Это случилось. Мы очень счастливы, что всё, наконец, произошло. Никола хотел продолжить играть в ЦСКА. Он счастлив. Надеюсь, он выбрал лучший вариант для себя», — приводит слова мужчины «Чемпионат».
В свою очередь, агент Влашича Тончи Мартич в очередной раз подчеркнул, что его клиент хотел остаться в ЦСКА. При этом он подтвердил, что полузащитником интересовался целый ряд клубов.
«Никола очень рад. В прошлом сезоне он чувствовал большую поддержку со стороны клуба и болельщиков. Особенно поддерживал его тренер Виктор Гончаренко. Мы надеемся, что он вырастет вместе с ЦСКА и в будущем пойдёт на повышение», — заявил представитель футболиста.
Гол «Реалу» и качественный дриблинг
Приобретение Влашича у «Эвертона» можно назвать настоящим успехом для ЦСКА. Талантливый хорват был арендован армейцами в августе прошлого года и сходу стал лидером команды. Его великолепный дриблинг и видение поля помогли красно-синим набрать немало очков.
Не стал Никола тянуть и с голами в составе новой команды. В сентябре он сначала реализовал пенальти в выездном матче Лиги чемпионов с «Викторией Плзень», а спустя несколько дней в дерби поразил ворота «Спартака».
Наконец, в начале октября Влашич отметился голом во встрече с «Реалом» в Лужниках и помог ЦСКА одержать сенсационную победу над действующим обладателем главного еврокубка.
После этого успеха в СМИ появилась информация об интересе к хорвату со стороны целого ряда европейских клубов.
На этом прогресс Влашича не остановился. Никола провёл качественный сезон и сделал всё для того, чтобы армейцы пробились в еврокубки. Во всех турнирах хорват записал на свой счёт восемь голов и семь результативных передач.
Неожиданные траты и необходимость продажи
В ЦСКА не скрывали, что хотят сохранить молодого футболиста, но, казалось, у армейцев, которые в последние годы крайне скупо тратят деньги на трансферном рынке, просто не будет возможности выкупить Влашича у «Эвертона», тем более им, как уже говорилось, интересовались и более состоятельные клубы, например, «Ньюкасл».
Армейцы же по итогам сезона вдобавок не смогли пробиться в Лигу чемпионов и остались без весомых финансовых отчислений от УЕФА.
Несмотря на это клуб нашёл средства на покупку Влашича. Стремление ЦСКА сохранить хорвата объяснимо, ведь в его лице команда приобрела лидера на долгие годы.
К тому же, в дальнейшем красно-синие могут выгодно продать хорвата и отбить потраченные на него миллионы.
А если клубу удастся сохранить ещё и Родриго Бекао, который тоже был взят в аренду, работу ЦСКА на трансфером рынке можно будет считать завершённой.
Однако покупка Влашича может вынудить клуб продать кого-то из лидеров команды, чтобы соблюсти нормы финансового фэйр-плей. Пожалуй, наибольшие шансы покинуть команду в таком случае у Марио Фернандеса.
Ещё весной в СМИ появилась информация об интересе к натурализованному бразильцу со стороны «Зенита». Якобы питерцы готовы заплатить за защитника €30 млн.
Впрочем, сам Фернандес неоднократно подчёркивал, что счастлив в ЦСКА и намерен остаться в команде. Возможно, его заинтересует вариант перехода в один из европейских клубов, тем более в мае сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ньюкасла» и «Атлетико».