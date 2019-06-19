«Рады, что он останется с нами»: ЦСКА удалось выкупить трансфер Влашича у «Эвертона»

Короткая ссылка
Борислав Головин
ЦСКА выкупил у английского «Эвертона» трансфер полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича. По информации СМИ, клуб отдал за 21-летнего футболиста € 15,7 млн. С самим игроком подписан контракт сроком на пять лет. Генеральный директор армейцев Роман Бабаев назвал Влашича одним из сильнейших исполнителей РПЛ.
«Рады, что он останется с нами»: ЦСКА удалось выкупить трансфер Влашича у «Эвертона»
  • Никола Влашич
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мы все очень рады, что это произошло»

Покупка ЦСКА Николы Влашича стала одним из главных событий дня в РПЛ и затмила даже новость об уходе Дениса Глушакова из «Спартака». Впрочем, в последнее время представители футболиста и сам клуб не скрывали, что находятся в стадии переговоров и хорват вполне может остаться в Москве.

В результате днём в среду армейцы порадовали болельщиков заявлением о приобретении Влашича у «Эвертона» и о подписании с ним контракта сроком на пять лет — до 2024-го. По информации СМИ, за игрока армейцы отдали € 15,7 млн. Генеральный директор клуба Роман Бабаев называть конкретные цифры отказался, но отметил, что переговоры получились непростыми.

«Мы довольны. Считаем, Влашич — один из ярчайших игроков не только ЦСКА, но и всего российского чемпионата. Чем больше таких футболистов у нас будет, тем зрелищнее станет турнир. Мы довольны и рады тому, что Влашич останется с нами и усилит команду. Он своей игрой заслужил внимание со стороны многих европейских коллективов, и тем ценнее для нас этот трансфер и выбор Николы. В очередной раз при наличии альтернативных вариантов игрок выбирает нашу команду», — цитирует Бабаева «РБК-Спорт». 

Не скрывал положительных эмоций и сам футболист.

«Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было моё единственное желание. Надеюсь, мы добьёмся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» — приводит слова Влашича официальный сайт армейцев.

Порадовался за спортсмена и его отец Йошко.

«Это случилось. Мы очень счастливы, что всё, наконец, произошло. Никола хотел продолжить играть в ЦСКА. Он счастлив. Надеюсь, он выбрал лучший вариант для себя», — приводит слова мужчины «Чемпионат».

В свою очередь, агент Влашича Тончи Мартич в очередной раз подчеркнул, что его клиент хотел остаться в ЦСКА. При этом он подтвердил, что полузащитником интересовался целый ряд клубов. 

«Никола очень рад. В прошлом сезоне он чувствовал большую поддержку со стороны клуба и болельщиков. Особенно поддерживал его тренер Виктор Гончаренко. Мы надеемся, что он вырастет вместе с ЦСКА и в будущем пойдёт на повышение», — заявил представитель футболиста.  

Гол «Реалу» и качественный дриблинг

Приобретение Влашича у «Эвертона» можно назвать настоящим успехом для ЦСКА. Талантливый хорват был арендован армейцами в августе прошлого года и сходу стал лидером команды. Его великолепный дриблинг и видение поля помогли красно-синим набрать немало очков. 

Не стал Никола тянуть и с голами в составе новой команды. В сентябре он сначала реализовал пенальти в выездном матче Лиги чемпионов с «Викторией Плзень», а спустя несколько дней в дерби поразил ворота «Спартака».  

Наконец, в начале октября Влашич отметился голом во встрече с «Реалом» в Лужниках и помог ЦСКА одержать сенсационную победу над действующим обладателем главного еврокубка.  

После этого успеха в СМИ появилась информация об интересе к хорвату со стороны целого ряда европейских клубов.  

На этом прогресс Влашича не остановился. Никола провёл качественный сезон и сделал всё для того, чтобы армейцы пробились в еврокубки. Во всех турнирах хорват записал на свой счёт восемь голов и семь результативных передач.

Неожиданные траты и необходимость продажи

В ЦСКА не скрывали, что хотят сохранить молодого футболиста, но, казалось, у армейцев, которые в последние годы крайне скупо тратят деньги на трансферном рынке, просто не будет возможности выкупить Влашича у «Эвертона», тем более им, как уже говорилось, интересовались и более состоятельные клубы, например, «Ньюкасл».  

Также по теме
«Надеюсь однажды вернуться в Россию»: Роберто Карлос о ситуации с «Анжи», лучших защитниках и бразильском менталитете
«Анжи» необходимо найти человека, который будет по-настоящему любить футбол и захочет вложить в данный проект свои деньги. Об этом в...

Армейцы же по итогам сезона вдобавок не смогли пробиться в Лигу чемпионов и остались без весомых финансовых отчислений от УЕФА.

Несмотря на это клуб нашёл средства на покупку Влашича. Стремление ЦСКА сохранить хорвата объяснимо, ведь в его лице команда приобрела лидера на долгие годы.

К тому же, в дальнейшем красно-синие могут выгодно продать хорвата и отбить потраченные на него миллионы.

А если клубу удастся сохранить ещё и Родриго Бекао, который тоже был взят в аренду, работу ЦСКА на трансфером рынке можно будет считать завершённой.   

Однако покупка Влашича может вынудить клуб продать кого-то из лидеров команды, чтобы соблюсти нормы финансового фэйр-плей. Пожалуй, наибольшие шансы покинуть команду в таком случае у Марио Фернандеса.  

Ещё весной в СМИ появилась информация об интересе к натурализованному бразильцу со стороны «Зенита». Якобы питерцы готовы заплатить за защитника €30 млн.

Впрочем, сам Фернандес неоднократно подчёркивал, что счастлив в ЦСКА и намерен остаться в команде. Возможно, его заинтересует вариант перехода в один из европейских клубов, тем более в мае сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ньюкасла» и «Атлетико».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить