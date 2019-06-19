«Надеюсь однажды вернуться в Россию»: Роберто Карлос о ситуации с «Анжи», лучших защитниках и бразильском менталитете

«Анжи» необходимо найти человека, который будет по-настоящему любить футбол и захочет вложить в данный проект свои деньги. Об этом в интервью RT заявил чемпион мира — 2002 и бывший игрок махачкалинского клуба бразилец Роберто Карлос. По его словам, Махачкале просто необходимо наличие команды. Кроме того, экс-защитник сборной Бразилии рассказал, что, по его мнению, нужно сделать Неймару, чтобы стать лучшим игроком мира, а также не исключил возможности своего возвращения в Россию.

«Неймару нужно стать прежним»

— Вы приехали в Мадрид, чтобы принять участие в благотворительном турнире «Футбол для дружбы». Почему вы согласились на это?

— Роберто Карлос и дружба неразрывны. На протяжении всей карьеры у меня появлялось много знакомых, и к каждому из них я относился с уважением. Это очень важно. Поэтому я бы хотел поблагодарить «Газпром» за организацию турнира для детей, которые хотят стать игроками и журналистами.

— По вашему мнению, подобные соревнования представляют собой нечто большее, чем просто возможность выйти на поле и сыграть в футбол?

— Дружба в нашем виде спорта имеет очень большое значение. Посмотрите на матчи «Реала» и «Барселоны». На поле уже нет жёстких стычек, потому что все игроки общаются между собой. Разумеется, соперничество никуда не делось, но оно остаётся лишь на поле. За его пределами — взаимное уважение. Я всегда пытался это показать на собственном примере. К сожалению, в Бразилии по-прежнему много вражды, но это необходимо менять.

— Каковы шансы у участников подобных турниров стать профессионалами?

— Конечно, это возможно. Сейчас за ними наблюдает весь мир. А если ты хочешь стать профессиональным футболистом, необходимо показывать всё, на что способен, ведь на тебя смотрит множество глаз. Всегда найдётся тот, кто предложит тебе контракт, а вместе с ним и новые вершины.

— Если говорить о профессионалах и вершинах — Бразилия приехала на чемпионат мира в России в качестве одного из главных фаворитов турнира, но не сумела пройти дальше четвертьфинала. Что ей помешало?

— Чтобы добиться успеха на мундиале, команде необходимо демонстрировать стабильность от начала и до конца. В матче с Бельгией нам не хватило не только умных действий, но и мотивации. Зато у соперника её было хоть отбавляй. Такое случается. Но для меня бразильцы всегда будут лучшими.

— Неймар по-прежнему является «золотым мальчиком» бразильского футбола?

— У Неймара есть всё, чтобы в ближайшее время стать обладателем «Золотого мяча». Но для этого ему необходимо завоевать титулы с ПСЖ. И здесь речь идёт не только о внутреннем первенстве, но и о Лиге чемпионов. Тогда он станет не только одним из лучших, но и самым лучшим футболистом в мире.

— Что на данный момент отделяет его от того, чтобы стать «номером один»?

— Прежде всего, ему нужно стать прежним Неймаром. Тем, кто наслаждался футболом, проводил много времени с семьёй, был похож на бразильских игроков, выступавших в моё время. Очень надеюсь, что он сумеет выйти на новый уровень.

— Сможет ли сборная Бразилии под руководством Тите завоевать Кубок Америки?

— Основная проблема заключается в том, что турнир проходит в самой Бразилии. Выступать в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро невероятно тяжело из-за давления трибун. Мне бы хотелось, чтобы болельщики не только критиковали игроков, но и мотивировали их. Ведь футболисты и сами знают, что нужно делать, осознают значимость побед. И так должно происходить не только во время Кубка Америки, но и на других турнирах. У нас есть время до чемпионата мира-2022, и именно сейчас должны произойти некоторые изменения.

«Нам удалось сломать стереотип»

— Во время ЧМ-2018 многие говорили, что Роберто Фирмино должен чаще выходить на поле. По вашему мнению, он готов стать игроком основного состава?

— Фирмино — великолепный футболист. Его проблема заключалась в том, что он постоянно был вынужден бороться за место в составе с Неймаром, Филиппе Коутиньо, Виллианом. Но на мундиале он хорошо себя проявил, а сейчас выступает за великий «Ливерпуль», ставший победителем Лиги чемпионов. Тренер его заметил, и у Роберто есть все шансы попасть в основу. Кроме того, он ещё достаточно молод. И впереди у него — Кубок Америки, ЧМ-2022 в Катаре. Он ещё успеет улучшить свою игру.

— Если бы вы были тренером, и перед вами стоял выбор: Фирмино или Лукас Моура. Кого бы вы предпочли?

— Моура — также прекрасный игрок. Но если речь идёт о сборной Бразилии, то я бы выбрал Фирмино. Это очень умный футболист, о котором мечтает любой клуб в мире. Он быстрый, умеет быстро принимать решения, обладает сильным ударом, отрабатывает в центре поля, а также может повести за собой всю команду.

— Не совершил ли ошибку Коутиньо, перейдя из «Ливерпуля» в «Барселону»?

— Не думаю. Это игрок высочайшего уровня, который должен выступать в лучших командах мира. В Испании никому не бывает просто. Честно говоря, мне бы хотелось видеть Филиппе в «Реале», мне кажется, эта команда ему бы идеально подошла. Но он сделал свой выбор, поэтому желаю ему удачи не только в «Барселоне», но и в сборной Бразилии.

— Ходят слухи, что Коутиньо вернётся в Англию. Стоит ли ему это делать?

— Когда говорят, что Филиппе необходимо покинуть «Барселону», подразумевают: он не справляется. Я с этим не согласен. Коутиньо — игрок мирового класса. Конечно, он не стоит на одной ступеньке с Лионелем Месси, но достоин выходить на поле бок-о-бок с аргентинцем. Кроме того, Коутиньо нужен команде. А если между ними существуют какие-то разногласия, их необходимо устранить. Просто нужно успокоиться и продолжать работать. Если полузащитник хочет остаться, он должен это сделать.

— Алисон Бекер перешёл в «Липерпуль» и в первом же сезоне в Англии стал обладателем «Золотой перчатки», попутно побив множество рекордов. Наличие такого вратаря внушает команде спокойствие?

— Это великолепный голкипер, хотя ещё недавно многие жаловались, что за него было отдано слишком много денег. Бекер заслуживает всех наград мира, и он это доказал своей игрой. Я испытываю огромное чувство гордости, когда вижу, что в воротах «Ливерпуля» играет бразилец. Он действительно большой профессионал.

— В вашу бытность игроком ворота сборной Бразилии защищал Клаудио Таффарел. Однако затем последовал долгий период, когда национальная команда не могла похвастаться хорошими голкиперами.

— Помните Маркоса? В 2002 году ему поступило предложение от «Арсенала», от которого он отказался. Знаете, у бразильцев такой менталитет, что мы постоянно обсуждаем полузащитников и нападающих, но забываем защитников и вратарей. А ведь у нас много хороших голкиперов — Алисон, Гомес, Таффарел.

— С точки зрения защитника, как вы оцениваете противостояние между Алисоном и Эдерсоном Мораесом? Не удивляет ли вас тот факт, что в Бразилии появились сразу два топ-вратаря?

— Нам удалось сломать стереотип о том, что Бразилия производит на свет лишь качественных нападающих. Посмотрите: Эдерсон начинал свой путь в Португалии, Алисон — в Италии.

— Если бы пришлось выбирать между двумя этими вратарями, кому бы отдали предпочтение?

— В данном случае у меня нет предпочтений. Мне нравится Алисон. Он высокий, умеет правильно занять позицию. А Эдерсон может сыграть не только на позиции голкипера, но и защитника, а также опорника. Поэтому я всё же выберу вратаря «Манчестер Сити» — он лучше играет ногами.

«Никогда в жизни мне больше не удавалось так закрутить мяч»

— В чём заключается принципиальная разница между защитниками настоящего и прошлого?

— В моё время между игроками обороны шла борьба за «Золотой мяч». На эту награду претендовали я, Марко Матерацци и Паоло Мальдини — защитники высокого уровня. А сегодня мы говорим лишь о Неймаре, Месси, Криштиану Роналду и Килиане Мбаппе. Все они являются футболистами атаки. Ситуация должна поменяться. Например, есть Марсело, Эдер Милитао. Вирджил Ван Дейк тоже очень хорош. Но чтобы быть лучшим, необходима стабильность. Надеюсь, кто-то из них сможет повторить успех Фабио Каннаваро и завоевать «Золотой мяч». Например, у защитника «Ливерпуля» всё для этого есть, поэтому через два-три года его вполне могут признать лучшим футболистом планеты.

— Что вы думаете о защитнике Эндрю Робертсоне, который перешёл из «Халл Сити» в «Ливерпуль» всего за €8 млн?

— Он невероятен. В тех матчах «Ливерпуля», которые я смотрел, Робертсон очень мощно выглядел в нападении. У «Тоттенхэма» с ним может сравниться Дэнни Роуз, тоже потрясающий игрок. В целом что в сборной Англии, что в командах Английской премьер-лиги с крайними защитниками полный порядок.

— Вы стали автором невероятного гола со штрафного в товарищеском матче со сборной Франции. Кто среди сегодняшних футболистов способен на нечто подобное?

— По сравнению с прошлыми временами таких исполнителей стало гораздо меньше. Тогда были я, Зинедин Зидан, Франческо Тотти, Роналдо, Рональдиньо, Ривалдо. Мне кажется, сейчас очень не хватает тех, кто способен изменить ход матча благодаря удару со штрафного или удачному исполнению углового. Могу назвать лишь Роналду. Мне нравится наблюдать за тем, как он, а также Месси, Коутиньо, Серхио Рамос исполняют стандарты. Видно, что они ежедневно отрабатывают их. И это очень хорошо.

Да, мой удар был невероятен и мне никогда в жизни больше не удавалось так закрутить мяч. Честно говоря, я до сих пор не знаю, как мне это удалось. Поставил мяч, ударил и попал в ворота. В целом раньше часто красиво забивали со штрафных. Например, очень здорово их исполнял Дэвид Бекхэм. А сегодня — кто ближе, тот и берёт на себя эту роль.

«Падение «Анжи» было стремительным»

— Некоторое время вы выступали в махачкалинском «Анжи». Знаете ли, что с ним происходит сейчас?

— Когда я только пришёл в команду, ей управлял Сулейман Керимов, и мы очень быстро попали в Лигу Европы, была приведена в порядок «Анжи Арена». А сейчас клуб находится в плачевном финансовом положении.

Ему необходима помощь от человека, который по-настоящему любит футбол, который сможет вновь вывести «Анжи» в число лучших коллективов Европы. В Махачкале живут хорошие люди, которые относились ко мне очень тепло. Им нужна эта команда.

— «Анжи» действительно находится на грани гибели. Что необходимо сделать, чтобы исправить ситуацию?

— Нужно сохранять спокойствие и заниматься реорганизацией клуба. Очень сложно удержаться на вершине, и падение «Анжи» было стремительным. Повторюсь, должен прийти человек, который скажет: «Это мой клуб» и вложит деньги. Надеюсь, в скором времени это произойдёт, и махачкалинцы вернутся в Российскую премьер-лигу.

— Вы могли бы вернуться в Россию?

— Я провёл хорошее время как в Москве, так и в Махачкале. Россияне очень тепло ко мне относились. Поэтому я надеюсь однажды вернуться и вновь поработать в этой стране.