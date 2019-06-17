«Всегда надеялся, что этот день не настанет»: Тотти ушёл из «Ромы» после 30 лет в клубе из-за конфликта с руководством

Легендарный футболист «Ромы» Франческо Тотти объявил, что покидает должность технического директора команды из-за конфликта с руководством. Тотти был связан с клубом на протяжении последних 30 лет, с тех пор как присоединился к юношеской команде. За 25 сезонов в основном составе он побил рекорды «Ромы» по проведённым матчам и забитым мячам. В 2017 году Тотти завершил карьеру и перешёл на работу в структуре клуба.

История самой беззаветной преданности в современном футболе подошла к концу. Франческо Тотти, многолетний лидер и живая легенда «Ромы», уходит из структуры клуба, в котором провёл всю свою игровую карьеру и продолжал работать после её завершения. Об этом он объявил на специально созванной пресс-конференции, прошедшей в понедельник.

Примечательно, что мероприятие для журналистов было организовано не на базе клуба в Тригории или его основной арене «Стадио Олимпико», а в пресс-центре Национального олимпийского комитета Италии. Это можно было воспринять как знак того, что Тотти хотел дистанцироваться от «Ромы», в которой он занимал должность директора. Пресс-конференцию вёл глава НОК Италии Джованни Малаго, а не кто-либо из представителей клуба.

Тотти рассказал, что принял такое решение из-за конфликта с руководством клуба и отсутствия реальных полномочий в команде, которыми он хотел бы обладать.

«У меня никогда не было возможности выразить себя. Я никогда не был вовлечён ни в какие проекты. Такое может происходить в первый год работы. На второй я понял, чем хочу заниматься, но мы ни разу не встречались с руководством, не помогали друг другу. Они знали мои намерения и что я хочу дать клубу, но, честно говоря, им это не было нужно от меня. Я не участвовал в принятии каких-либо решений», — заявил 42-летний бывший футболист.

Чемпион мира в составе сборной Италии отметил, что уже получил предложение перейти в другой клуб. Также он заявил, что в 2017 году завершил игровую карьеру под давлением руководства «Ромы».

«Наши пути расходятся. Я уже общался с владельцем одного клуба, он готов мне доверять. Сейчас я не хочу кого-то обвинять. Но мы начали совместную работу, и я не получил должного уважения. Все знают, что меня вынудили закончить карьеру. Меня наняли на шесть лет в качестве технического директора, и я понял, что это сильно отличается от игры на поле. Многие данные мне обещания не были выполнены», — сказал Тотти.

Он добавил, что по-прежнему будет любить свой клуб, но не может оставаться в нём, так как новые владельцы не хотят доверять воспитанникам команды.

«Некоторые люди не хотят, чтобы в «Роме» оставались римляне. Все последние восемь лет, с тех пор как клубом стали управлять американцы, нас старались оттеснить. Они долго пытались это сделать и добились своего. Но я никогда не обижу «Рому». Сейчас мне хуже, чем когда я заканчивал карьеру. Уходить таким образом подобно смерти. Я всегда надеялся, что этот день не настанет», — посетовал бывший нападающий.

Тотти был связан с клубом на протяжении последних 30 лет. В детстве он обратил на себя внимание скаутов «Милана» и «Лацио», но в 12 лет присоединился к юношеской команде «Ромы». Через три года Тотти стали привлекать к тренировкам с основным составом, а в марте 1993 года он дебютировал в чемпионате Италии в матче с клубом «Брешиа». В следующем сезоне молодой нападающий забил свой первый мяч за «Рому».

Всю свою дальнейшую карьеру он провёл в римском клубе, отыграв 25 сезонов за него. В 2001 году Тотти стал чемпионом Италии, а также выиграл два Кубка страны и два Суперкубка. Он провёл за «Рому» 786 матчей и забил 307 мячей — оба достижения являются рекордами клуба. В Серии A он до сих пор занимает второе место в списке лучших бомбардиров с 250 голами.

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Будучи лидером «Ромы», Тотти регулярно выступал и за сборную Италии. С ней он одержал победу на чемпионате мира в 2006 году и дошёл до финала Евро-2000, а также выигрывал медали на юношеских чемпионатах континента. После триумфа на мундиале Тотти закончил выступления за сборную, хотя перед каждым следующим турниром ходили разговоры о том, что он вновь присоединится к команде.

В 2017 году Тотти, ставший игроком замены, забил последний мяч и провёл последнюю игру за «Рому». После этого он стал техническим директором команды, подписав контракт на шесть лет. Он пробовал учиться для получения тренерской лицензии, но покинул курсы спустя две недели, чтобы сосредоточиться на работе в клубе.

О том, что Тотти намерен прекратить сотрудничество с родным клубом, итальянские СМИ начали сообщать за два дня до пресс-конференции. Но о первых признаках нарастающего конфликта стало известно уже давно. Портал Goal.com сообщал, что у Тотти испортились отношения с президентом Джеймсом Паллоттой, после того как в марте из команды был уволен главный тренер Эусебио Ди Франческо, а также ушёл спортивный директор Рамон Родригес Вердехо.

Новый виток конфликта произошёл неделю назад, когда Тотти не оказалось на презентации нового наставника «Ромы» Паулу Фонсеки. При этом Паллотта утверждал, что бывший футболист получил приглашение на встречу. Несколько дней спустя Тотти объявил об уходе из клуба, которому посвятил 30 лет своей жизни. При этом официально «Рома» никак не отреагировала на заявления своего бывшего футболиста и не подтвердила его отставку.