«Рома» объявила о назначении Фонсеки главным тренером

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Итальянский футбольный клуб «Рома» объявил о назначении португальского специалиста Пауло Фонсеки главным тренером команды.
«Рома» объявила о назначении Фонсеки главным тренером
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба «Ромы», соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до лета 2022 года.

Предыдущим местом работы Фонсеки был украинский клуб «Шахтёр», который он возглавлял с 2016 года. Под его руководством горняки по три раза выиграли Украинскую премьер-лигу (УПЛ) и Кубок Украины, и ещё один раз донецкая команда стала обладателем Суперкубка страны.

«Рома» завершила прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Серии А, одержав 18 побед в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что Моуринью претендует на пост главного тренера «Ньюкасла».

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