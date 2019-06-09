СМИ: Моуринью претендует на пост главного тренера «Ньюкасла»

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Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед».
СМИ: Моуринью претендует на пост главного тренера «Ньюкасла»
  • © Matt McNulty/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, Моуринью готов провести переговоры о возможной работе с потенциальным новым владельцем клуба Халедом бен Зайедом Аль Нехайяном.

Сам португалец считает, что у «Ньюкасла» есть потенциал бороться с лучшими командами чемпионата за трофеи.

Моуринью за свою тренерскую карьеру был наставником таких команд как: «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии.

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