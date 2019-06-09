СМИ: Моуринью претендует на пост главного тренера «Ньюкасла»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает The Mirror.
По информации издания, Моуринью готов провести переговоры о возможной работе с потенциальным новым владельцем клуба Халедом бен Зайедом Аль Нехайяном.
Сам португалец считает, что у «Ньюкасла» есть потенциал бороться с лучшими командами чемпионата за трофеи.
Моуринью за свою тренерскую карьеру был наставником таких команд как: «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии.