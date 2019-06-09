СМИ: Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии
Как сообщает A Bola, на португальца уже вышли представители Бразильской конфедерации футбола. Ему предложат контракт с том случае, если команда под руководством Тите не сможет добиться положительного результата на Кубке Америки.
Отмечается, что сам Моуринью предпочитает работать в клубе, а не сборной, но в Бразилии рассчитывают убедить тренера.
Моуринью за свою тренерскую карьеру был наставником таких команд, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее Моуринью оригинально завершил работу в авторской программе на RT.