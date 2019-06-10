«Турнир вышел успешным»: Карамбё о ЧМ в России, тренерских успехах Дешама и Зидана, референдуме в Новой Каледонии

Россия провела отличный чемпионат мира по футболу, заявил в интервью RT экс-полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбё. Он объяснил, за счёт чего подопечным Дидье Дешама удалось добиться успеха на турнире. Триумфатор мундиаля 1998 года и Евро-2000 также рассказал, как в Пятой республике будут болеть за национальную команду на домашнем ЧМ по футболу для женщин. Кроме того, Карамбё прокомментировал итоги референдума в Новой Каледонии и назвал имя лучшего опорного полузащитника в мире на данный момент.

— Год назад в России прошёл чемпионат мира по футболу. Какие впечатления от мундиаля остались у вас?

— Считаю, турнир вышел успешным. Бесспорно, мы знали о существовании напряжённости, но ожидания были очень высокими. Весь мир увидел, что Россия способна достойно организовать первенство планеты. Власти знали, как порадовать жителей своей страны и приехавших на турнир иностранцев.

— Вам удалось посетить матчи первенства?

— Я присутствовал на полуфинальной встрече между сборными Франции и Бельгии. И именно здесь, в Санкт-Петербурге, где нас окружает прекрасная архитектура и шикарные виды на Неву, подопечные Дидье Дешама победили. А после получили шанс выиграть мундиаль в Москве.

— Но ведь та встреча получилась скучной…

— Да ладно, до победы на чемпионате мира оставалось всего два шага — полуфинал и финал. Тут нужно выигрывать и ничего более.

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— В 2020 году Санкт-Петербург примет матчи чемпионата Европы. Хотели бы вы, чтобы Франция сыграла здесь?

— Безусловно, почему бы не провести здесь четвертьфинальный матч? Но тогда есть шанс, что мы встретимся со сборной России, а все помнят, как она выступила в прошлом году, — играла на равных с Хорватией, с которой Франция встречалась в финале, и уступила только в серии пенальти. Не уверен, что в Петербурге придётся играть именно с этим коллективом, но такая вероятность есть.

— Вы видели, как веселились россияне после выхода в четвертьфинал. А что творилось во Франции после победы?

— Это было исполнение мечты. Мы добились того, во что невозможно было поверить. Доказали, что можем повторить успех 1998 года. Улицы страны были окрашены в синий. В этом заключается сила спорта — в объединении людей ради одной цели и вокруг одной победы. Во Франции празднование было таким же, как 20 лет назад, — всюду цветы, эмоции, объятия, слёзы.

— Одна из главных задач таких турниров — объединять людей. Согласны?

— Я родился в Новой Каледонии. Для нас человек — крайне важный ресурс, жизненно необходимый. Мы должны помогать друг другу, чтобы добиться большего. Считаю, эти ценности существуют и в спорте. Футбол помогает объединяться людям из разных сообществ, культур и религий. В этом заключается его главный принцип.

— В ноябре в Новой Каледонии прошёл референдум об отделении от Франции. Идею поддержали около 43% жителей, но большинство выступило против. Как оцените это событие?

— Голосовать — право каждого гражданина. В нашем регионе референдум проводился впервые. Ранее такая возможность часто отклонялась. Возможность иметь свободу выбора — шаг вперёд. Очень рад, что мероприятие состоялось. Мы общими усилиями создали эту страну, несмотря на различия. Наша родина прекрасна.

— О чём вы говорили с Дидье Дешамом после победы на чемпионате мира уже в качестве тренера?

— Я знал, что его команда выиграет. Мне хотелось его поздравить и порадоваться вместе с ней. У Дешама в ДНК заложена философия победы. Силу нашего поколения он передал следующему.

— В этом году Лига чемпионов побила все рекорды непредсказуемости. Согласны?

— Все ожидали, что блистать будут «Барселона» и «Реал». Но английская Премьер-лига очень хорошо развивается. Наконец-то она отыгрывается за те годы, когда команды из Британии, за исключением «Ливерпуля», не добирались до решающих стадий турнира.

— Мерсисайдцы заслужили победу?

— Да, вполне. В футболе может произойти всё, что угодно, даже пенальти на первой минуте. Результат зависит не только от тактики на игру, но и от эмоций, с которыми надо пережить матч.

— Вы дважды выигрывали Лигу чемпионов в составе «Реала». Мадридцы ещё вернутся на ведущие позиции?

— Конечно. К команде присоединятся Эден Азар, Лука Йович, может кто-то ещё. Такие игроки как раз нужны, чтобы восстать и начать выигрывать турниры, сначала чемпионат Испании, а потом и Лигу чемпионов. Почему нет?

— Вы ожидали, что Зинедин Зидан окажется таким сильным тренером?

— Никто не ожидал. Перед тем, как возглавить «Реал», он работал на менее ответственных должностях. Но он хорошо изучил структуру клуба и смог использовать этот опыт, изменить ситуацию в свою пользу. Зидан заслужил успех, потому что он победитель. Уверен, что в будущем он многого добьётся.

— Вы действовали на позиции опорного полузащитника. Как думаете, сейчас футболисты этого амплуа играют так же, как в ваши годы?

— Не думаю. Раньше «разрушители» не могли так здорово контролировать мяч. Сейчас дети даже не смотрят на него и легко бегут вперёд. А нам необходимо было время. К тому же, многое изменило телевидение. Все понимают, что каждый твой шаг будет зафиксирован на видео. Благодаря этому стало меньше травм и столкновений, а раньше это было частью игры.

— Кто лучший опорник сейчас?

— Н’Голо Канте. Думайте, что хотите, но дело обстоит именно так.

— 7 июня в Париже стартовал чемпионат мира по футболу среди женщин. Как проходила церемония открытия?

— Она началось с торжественной речи президента Эммануэля Макрона. Глава ФИФА Джанни Инфантино также приветствовал гостей со всего мира.

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— В последнее время женский футбол достиг серьёзного прогресса?

— Он становится всё более популярным. Мы должны поддерживать женщин.

— Вы верите, что женская сборная Франции сможет повторить успех мужской и выиграть мундиаль?

— Мы должны болеть за неё столь же сильно, как и за мужскую в отборочном турнире к Евро-2020. Как сказал Макрон, трёхцветные готовы победить. Сам президент посетит четвертьфинал и матчи других стадий, если девушки доберутся до них.

— Ваш прогноз на выступление женской сборной Франции?

— Мы выступаем в родных стенах и обязаны играть в финале. Именно это удалось нашей мужской национальной команде на домашнем чемпионате Европы в 2016-м. К сожалению, выиграть золото нам не удалось. Но таковы законы футбола.