Аллисон провёл наибольшее количество матчей без пропущенных голов в АПЛ за последние 10 лет

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Вратарь «Ливерпуля» Аллисон провёл рекордное количество «сухих» матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) за последние 10 лет.
Аллисон провёл наибольшее количество матчей без пропущенных голов в АПЛ за последние 10 лет
  • Reuters

Проведя матч против «Кардиффа» (2:0) без пропущенных голов, голкипер «Ливерпуля» Аллисон достиг отметки в 18 «сухих» поединков за сезон в АПЛ.

Это лучший результат среди всех вратарей лиги за последние 10 лет. В сезоне 2008/09 голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар провёл 21 «сухой» поединок.

Вратарь с наибольшим количеством матчей без пропущенных голов в АПЛ получает «Золотую перчатку». Рекорд по количеству «сухих» поединков принадлежит Петру Чеху. В сезоне 2004/05, выступая за «Челси», страж ворот не пропускал в 24 матчах.

Ранее сообщалось, что МЮ отказался повысить зарплату Де Хеа.

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