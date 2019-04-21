СМИ: МЮ отказался повысить зарплату Де Хеа
Переговоры по новому контракту между руководством «Манчестер Юнайтед» и вратарём команды Давидом де Хеа зашли в тупик, сообщает The Times.
Причиной стали финансовые аппетиты игрока, который требует повышения заработной платы. Вице-президент клуба Эд Вудворд заявил представителям футболиста, что это невозможно.
Де Хеа признавался лучшим вратарём АПЛ в пяти из последних шести сезонов. Его контракт с МЮ истекает летом 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» разгромил МЮ в 35-м туре АПЛ.