СМИ: МЮ отказался повысить зарплату Де Хеа

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Руководство «Манчестер Юнайтед» называет невозможным увеличение оклада испанскому голкиперу Давиду де Хеа.

Переговоры по новому контракту между руководством «Манчестер Юнайтед» и вратарём команды Давидом де Хеа зашли в тупик, сообщает The Times.

Причиной стали финансовые аппетиты игрока, который требует повышения заработной платы. Вице-президент клуба Эд Вудворд заявил представителям футболиста, что это невозможно.

Де Хеа признавался лучшим вратарём АПЛ в пяти из последних шести сезонов. Его контракт с МЮ истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» разгромил МЮ в 35-м туре АПЛ.

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