«Внешне город преобразился»: как живёт Нижний Новгород спустя год после ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу 2018 года помог Нижнему Новгороду преобразиться и стать современнее. Однако местные жители хотят, чтобы город не только пользовался наследием турнира, но и продолжал развиваться. Спецкор RT побывал на матче сборных России и Кипра, пообщался с волжанами и выяснил, как миллионник распоряжается доставшимся ему богатством.

«Организации выкупают билеты на матч и раздают сотрудникам»

Главный объект, украсивший город к мундиалю, — стадион «Нижний Новгород». Его возвели на стрелке Волги и Оки. На другом берегу красуется кремль. Раньше на месте арены располагался пустырь и старый порт. Теперь здесь планируют построить ещё и современный ледовый дворец.

Сам стадион вмещает почти 45 тысяч зрителей и является домашним для футбольного клуба «Нижний Новгород», который выступает в Футбольной национальной лиге. В завершившемся сезоне команда была близка к повышению в классе, но уступила по итогам стыковых матчей «Крыльям Советов».

Местный житель Дмитрий Иванов посетил практически все домашние игры коллектива. Он уверяет, что присутствовал на 17 встречах «Нижнего Новгорода» из 19.

«На игру с «Сибирью» не смог попасть, так как занимался рассадой на огороде, а встречу с «СКА-Хабаровск» пропустил из-за командировки», — улыбается болельщик.

Несмотря на любовь к команде, Иванов честно признаётся — к дебюту в Премьер-лиге она пока не готова. По его словам, в клубе ещё предстоит улучшить организацию матчей и работу с болельщиками.

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«В Нижнем Новгороде даже нормального магазина атрибутики нет. Во время матчей разворачивают две точки продаж, в которых можно кое-что купить, но даже размеров разных не найти. А к одной из палаток не все могут попасть, поскольку она находится в кафе на VIP-трибуне», — объясняет мужчина.

Он рассказывает, что посетил ответный стыковой матч с «Крыльями Советов» и остался под впечатлением от организации дела в Самаре.

«Там всё находится на уровне. В Нижнем Новгороде нет ни одного бара, где можно посмотреть выездные матчи команды. В Самаре таких с десяток. Что далеко ходить, даже в Саранске есть свой фаншоп. И отдельно скажу про работу с детьми. Я специально проверял: «Нижний Новгород» — единственный клуб РПЛ и ФНЛ, который не пускает подростков на стадион бесплатно. Все остальные сделали порог в семь лет, а кто-то даже в 14», — добавляет Иванов.

Пусть работа с болельщиками в клубе пока находится не на самом высоком уровне, посещаемостью в Нижнем Новгороде могут быть довольны. В среднем домашние матчи команды в завершившемся сезоне собирали более 15 тыс. человек — это один из лучших показателей для ФНЛ.

А на старте сезона новый стадион собирал 20—30 тыс. зрителей. Рекорд — 31 369 болельщиков на игре с курским «Авангардом». Затем посещаемость начала плавно, но неуклонно снижаться.

«На неё повлиял хороший старт команды и, конечно, наследие чемпионата мира. Но ближе к осени народ стал ходить на стадион куда менее активно. Погода, конечно, тоже внесла коррективы», — объясняет Дмитрий Иванов.

По его словам, местной футбольной команде особенно непросто бороться за внимание болельщиков, ведь в городе существуют также хоккейное «Торпедо», выступающее в КХЛ, и баскетбольный «Нижний Новгород» — в Единой лиге ВТБ.

«Баскетбол и хоккей — это семья. Там всё поставлено на высший уровень. Поход же на футбол должен быть сравним с походом в театр: всё тоже должно быть по-семейному. Уверен, новый стадион вполне может собирать 30—40 тысяч зрителей», — отмечает преданный поклонник команды.

Отдельный вопрос — распределение билетов на матчи. Многие местные любители футбола рассказывали, что билеты на стадионе зачастую распространяют бесплатно.

«Такое происходило на тестовых матчах в прошлом сезоне. Тогда на игру с «Лучом» вообще собралось 42 тысячи. Но и сейчас многие приходят на стадион, не тратя свои кровные. Организации выкупают билеты и раздают их своим сотрудникам. Насколько я знаю, дорожное управление, например, берёт сто квитков на один сектор. Также билеты разыгрываются в интернете. Фанаты тоже ходят на стадион бесплатно, но скидываются по 50 рублей на перфоманс», — рассказывает Иванов.

Сам он регулярно покупает билеты в кассе и считает их относительно дорогими — самый дешёвый стоит 250 рублей.

«А в Самаре — 100 рублей», — сетует болельщик.

«Пространство вокруг стадиона используется круглый год»

Стадион «Нижнего Новгорода» не простаивает без дела, но возникает вопрос: насколько активно используется другая инфраструктура, оставшаяся в городе после чемпионата мира? По словам Алексея Сорокина, который окончил факультет журналистики МГУ, а затем вернулся в родной город, все возведённые к первенству планеты объекты нашли себе применение.

«Пространство вокруг нового стадиона используется круглый год. Зимой там хороший каток с фудкортом и арендой коньков. Люди отдыхают семьями. Летом каждые выходные организовывают какие-то активности. Народ катается на роликах», — рассказывает молодой человек.

Отдельно он упоминает Нижне-Волжскую набережную на берегу реки, которая около десяти лет была закрыта синим забором. Реконструкция завершилась только к чемпионату мира.

«Появилось хорошее городское пространство, куда можно приехать с семьёй, детьми, да и просто погулять приятно. Оттуда открываются очень красивые виды. Народ этого действительно долго ждал. А без ЧМ ждали бы ещё семь лет. Открыли новый мост через Волгу, хотя он давно строился, — турнир ускорил процесс. Теперь можно ездить в область без всяких пробок. К чемпионату мира сделали новые дороги, развязки», — добавляет Сорокин.

Площадь перед стадионом «Мордовия Арена»

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© Мордовия Арена

«Проблемы есть, и их немало»

Особенно тепло чемпионат мира вспоминают волонтёры, ведь для них турнир стал ярчайшим событием в жизни. Одна из них — студентка Елизавета Беленко.

«С одной стороны, это было очень увлекательно, с другой — безумно, поскольку столько людей, как в прошлом году, наш город никогда не видел. Это было одно из самых ярких событий. Год назад жизнь была наполнена красками, бесконечным общением и исключительно положительными эмоциями», — улыбается девушка.

По её мнению, облик Нижнего после чемпионата мира сильно изменился в лучшую сторону.

«Знаменитый синий забор наконец-то пал, построили шикарную набережную, большинство дорог отремонтировали, дома покрасили. В общем, внешне город преобразился. Сложно сказать, будет ли поддерживаться эта красота в будущем, но сейчас я очень довольна», — радуется Беленко.

При этом она отмечает, что без проблем также не обходится, хотя власти города пытаются по максимуму задействовать возведённую к ЧМ инфраструктуру.

«Есть проблемы, и их немало. Например, на Стрелке, где располагается стадион, стоят строительные каркасы. Для чего они там находятся, никому не понятно. Если для красоты, то люди не пойдут туда гулять. Стройка тоже пока даже не начиналась. Что касается набережной, то она пока не разваливается, но за ней совсем не ухаживают. Она уже покрылась паутиной, краска немного облупилась. При этом по ней гуляет очень много людей, иногда там просто не пройти. А вот на набережной возле Мещерского озера пустынно, да и молодёжь её всю разбомбила», — сетует девушка.

Не обходится без критики и футбольный болельщик Дмитрий Иванов, который отмечает, что городу предстоит ещё немало поработать над тем, чтобы наследие ЧМ действительно служило людям.

«Взять тот же каток «Зимняя сказка», который открыли возле стадиона зимой. Я был там пять раз и все пять раз разворачивался и уходил, потому что большой каток не работал, а за посещение малого предлагали платить те же деньги! Да, отремонтировали центр, построили аэропорт, заасфальтировали трассу к нему. А дворы? О них забыли? Хотя, может, что-то сделают к 800-летию города. Сейчас. вроде, начали заниматься скверами и парками. Плитка на набережной уже разваливается», — говорит Иванов.

«Иностранцы приезжают в Нижний Новгород постоянно»

До сих пор с теплотой вспоминают чемпионат мира и арендодатели жилья, которые во время турнира получили отличную возможность заработать.

«Ко мне приезжали гости из самых разных уголков планеты: бразильцы, аргентинцы, украинцы, были даже болельщики из Африки. Все они остались очень довольны турниром и городом. Мне говорили: «На родине нас пугали расизмом, советовали не ехать в Россию, а здесь оказались такие милые люди. Мы никогда не думали, что у вас так хорошо», — вспоминает Вячеслав, который не первый год сдаёт квартиру в городе.

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При этом он отмечает, что туристический поток после мундиаля немного изменился, но остался на стабильно высоком уровне

«В принципе, он и до мундиаля был достаточно серьёзным. Не могу сказать, что турнир как-то на него повлиял. Честно говоря, не было такого, что кто-то приехал в 2018-м, а потом вернулся. Но вообще иностранцы посещают Нижний Новгород постоянно, и это даже удивительно. Им тут очень нравится. Причём некоторые совсем не понимают русский язык, и приходится им всё объяснять на пальцах», — говорит мужчина.

Он уверен, первенство планеты пошло городу только на пользу, и большинство жителей не жалеет о том, что Нижний Новгород принял у себя матчи мундиаля.

«Всё это было не зря. То, что построили и отремонтировали, осталось людям. А главное — инфраструктура используется и не простаивает без дела. Возьмём те же дороги. До чемпионата мира с ними была проблема. Все спортивные объекты активно задействованы, дети занимаются футболом. Мало того, возле футбольного стадиона планируют возвести хоккейную арену. Плюс открыли красивую набережную», — перечисляет плюсы Вячеслав.

Поддерживает его и Екатерина, которая во время чемпионата мира работала официанткой в одном из кафе.

«Благодаря турниру, у нас теперь есть стадион, где проводится большое количество спортивных и развлекательных мероприятий. Туда привлекают студентов и молодёжь. В городе стало комфортнее и интереснее. Слышала, что в других городах возникли проблемы с инфраструктурой, оставшейся после чемпионата мира, но это точно не о Нижнем Новгороде», — подытожила девушка.