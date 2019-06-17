«Даже Тонга сможет победить нас»: почему сборная Аргентины рискует провалиться на Кубке Америки

Легендарный футболист Диего Марадона жёстко раскритиковал сборную Аргентины после поражения от Колумбии в стартовом матче Кубка Америки. Он заявил, что в настоящий момент альбиселесте обыграет даже сборная Тонга. При этом капитан бело-голубых Лионель Месси призвал болельщиков с оптимизмом смотреть в будущее, а главный тренер Лионель Скалони сослался на плохое состояние поля.

Кубок Америки начался для сборной Аргентины не лучшим образом. В дебютном матче турнира команда Лионеля Месси умудрилась впервые за 12 лет проиграть Колумбии. Мало того, альбиселесте впервые с 1979-го потерпели поражение в стартовой встрече турнира.

После финального свистка молодой главный тренер аргентинцев Лионель Скалони посетовал на невезение. По словам специалиста, его подопечные во втором тайме «показывали свою лучшую игру». Также он сослался на плохое состояние поля.

«Думаю, оно было в плачевном состоянии, а ведь это только первая игра. Представьте, что здесь будет после трёх матчей», — приводит слова Скалони журналист Ричард Мартин на своей странице в Twitter.

После перерыва Аргентина действительно владела преимуществом, но создала у ворот соперника не так много опасных моментов. Колумбийцы же дважды забили на контратаках и набрали три очка.

Одним из самых активных игроков в составе проигравшей стороны, разумеется, был Месси. Он регулярно шёл в обводку, смещаясь на правый фланг, и нанёс четыре удара. При этом составивший дуэт с Лионелем в атаке Серхио Агуэро отметился лишь одним.

Впрочем, Месси после матча пытался с оптимизмом смотреть в будущее и отметил, что в игре присутствовали положительные моменты.

«Мы сделаем выводы, но продолжим ориентироваться на собственную игру. Трудно начинать турнир с поражения, но если сможем победить Парагвай, вернёмся в комфортную ситуацию», — приводит слова Месси Goal.com.

«Футболку сборной нужно чувствовать как свою мать»

Однако в самой Аргентине игру сборной раскритиковали. Наиболее жёстко высказался один из лучших футболистов в истории Диего Марадона.

«Понимаете, даже сборная Тонга может победить нас. Есть престиж команды, который мы создавали, когда играли… Что осталось от всего этого? Футболку сборной нужно чувствовать как свою мать», — цитирует бывшего главного тренера команды TyC Sports.

При этом Марадона уже не в первый раз раскритиковал национальную команду. В частности, после чемпионата мира в России он призвал Месси не возвращаться в сборную, а чуть позже негативно отозвался о назначении на пост главного тренера Скалони.

«Сборную Аргентины сейчас тренирует молодой парень. Повторяю, его вины в этом нет. Его подтолкнули к тому, чтобы он занял эту должность. Проблема в том, что завтра Скалони может почувствовать себя тренером и захочет вывести команду на чемпионат мира. Однако он может вывести сборную Аргентины только на чемпионат мира по мотогонкам», — негодовал Марадона.

Решение Ассоциации футбола Аргентины (AFA) вызвало вопросы и у многих болельщиков, ведь у Скалони не было опыта самостоятельной работы — он лишь помогал в «Севилье» и сборной Хорхе Сампаоли.

Однако после ухода последнего с поста наставника национальной команды в федерации не нашли лучшего кандидата на замену, чем 40-летний Скалони, хотя сообщалось о переговорах с Диего Симеоне и Маурисио Почеттино.

Критикуют болельщики и Месси, вокруг которого фактически построена вся игра сборной в последние десять лет.

После чемпионата мира в России он взял паузу в выступлениях на международной арене и лишь за несколько месяцев до начала Кубка Америки вернулся в национальную команду.

В первом матче после возвращения пятикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинцы неожиданно уступили Венесуэле, а уже упомянутый Марадона назвал игру «фильмом ужасов».

В те же дни весьма любопытным заявлением отметился защитник национальной команды и «Аякса» Николас Тальяфико. Он прямо заявил, что в сборной Аргентины не знают, как извлечь пользу из наличия в составе лучшего игрока мира.

Тренерская чехарда и произвол на чемпионате мира

Впрочем, проблемы аргентинцев берут своё начало ещё в 2014-м. Тогда не стало многолетнего руководителя AFA Хулио Грондоны. Его место занял Клаудио Тапиа, которого многие называли компромиссной фигурой.

С тех пор на тренерском мостике альбиселесте началась настоящая чехарда. Херардо Мартино после двух поражений в финалах Кубка Америки сменил Эдгардо Бауса. Он продержался на своей должности лишь восемь матчей.

Затем сборную возглавил Сампаоли, который как раз обыграл Аргентину в финале Кубка Америки — 2015 во главе Чили. Казалось, прогрессивному тренеру удастся добиться успеха с талантливой командой, но вместо прогресса альбиселесте буквально погрязли в скандалах.

Апофеозом стал чемпионат мира в России, где Месси и другие лидеры сборной якобы сами принимали решения по составу.

Сампаоли действительно потерял контроль над подопечными, ведь тот же Агуэро прямо по ходу матча мог позволить себе нецензурно выругаться в адрес тренера.

В итоге Аргентина с огромным трудом пробилась в плей-офф турнира, но в 1/8 финала уступила будущему чемпиону — Франции — и отправилась домой.

А чуть позже даже Месси признал, что мундиаль в России «был нетипичным во многих аспектах».

Ещё дальше пошёл его партнёр по сборной Анхель Ди Мария, который сравнил атмосферу в команде во время первенства планеты с «бомбой замедленного действия».

Пришедший на смену Сампаоли Скалони попытался провести обновление альбиселесте и отказался от услуг некоторых ветеранов.

Зато тренер вызвал в сборную немало новых футболистов, в том числе Мауро Икарди, который якобы не мог приезжать в национальную команду из-за конфликта с Месси.

Впрочем, многие проблемы сборной так и остались нерешёнными, например вратарская. «Пост номер один» до сих пор занимает не самый надёжный Франко Армани. 32-летний голкипер даже никогда не играл в Европе.

А в стартовый состав на матч с Колумбией попали сразу три человека, не выступающих в Старом Свете. Помимо Армани ими стали представляющий аргентинский «Расинг» Ренцо Саравия и полузащитник Гидо Родригес из мексиканской «Америки».

Спасать же команду по ходу встречи вышли Гидо Писарро («Тигрес») и Матиас Суарес («Ривер Плейт»). При этом один из лидеров «Ювентуса» Пауло Дибала всю игру провёл на скамейке запасных, а Икарди вовсе не попал в заявку на турнир.

«Мы не являемся претендентами на победу»

Таким образом, Аргентине, как и год назад в России, остаётся надеяться лишь на Месси. Лионелю уже 32 года, и он не скрывает, что этот турнир может стать для него последним в составе сборной.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» способен в одиночку перевернуть ход игры, что Лионель доказал, например, по ходу решающего матча отборочного этапа ЧМ-2018 с Эквадором, когда лидер «Барселоны» оформил хет-трик.

Правда, сам Месси перед стартом чемпионата высказался предельно осторожно.

«Мы не являемся претендентами на победу, как это было в прошлые годы. Да, перед нами стоит та же задача, но в реальности Аргентина сейчас переживает перестройку. Я до сих пор чувствую себя очень уставшим как морально, так и физически. И это всё после после вылета из Лиги чемпионов», — цитирует форварда сборной Аргентины TyC Sport.

Но вряд ли Месси, который выиграл все возможные трофеи на клубном уровне, довольствуется в Бразилии условным выходом в плей-офф. В составе национальной команды великий аргентинец до сих пор завоевал лишь золото Олимпийских игр, и это не даёт ему спокойно завершить карьеру в сборной.