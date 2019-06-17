Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки

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После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки
  • Reuters

«Понимаете, даже сборная Тонга сможет победить нас. Существует престиж команды, который мы создавали, когда играли… Что сейчас осталось от всего этого? Футболку национальной сборной нужно чувствовать, как свою мать», — цитирует Марадону TyC Sports.

Сборная Тонга занимает 202-е место в рейтинге ФИФА. Население страны в Полинезии составляет немногим более 100 тыс. человек.

Ранее Месси заявил, что сборной Аргентины необходимо время переварить поражение от Колумбии.

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