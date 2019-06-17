Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки
- Reuters
«Понимаете, даже сборная Тонга сможет победить нас. Существует престиж команды, который мы создавали, когда играли… Что сейчас осталось от всего этого? Футболку национальной сборной нужно чувствовать, как свою мать», — цитирует Марадону TyC Sports.
Сборная Тонга занимает 202-е место в рейтинге ФИФА. Население страны в Полинезии составляет немногим более 100 тыс. человек.
Ранее Месси заявил, что сборной Аргентины необходимо время переварить поражение от Колумбии.