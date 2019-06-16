Месси заявил, что сборной Аргентины необходимо время переварить поражение от Колумбии

Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси считает, что его команде необходимо время, чтобы переварить поражение от Колумбии в стартовом матче группового этапа Кубка Америки 2019 года, который проходит в Бразилии.

«Нам нужно время, чтобы переварить и принять это поражение. Нужно извлечь положительные моменты и проанализировать ошибки», — цитирует игрока Marca.

По его словам, ему обидно, что Колумбия забила тогда, когда альбиселесте показывали свою лучшую игру. Тем не менее он подчеркнул, что от поражения необходимо отойти как можно скорее.

«Осталось ещё много времени, чтобы квалифицироваться в следующую стадию. Мы должны поднять голову и идти дальше», — сказал Месси.

Аргентина проиграла Колумбии со счётом 0:2.

Ранее Месси заявил, что не время жаловаться на поражение от Колумбии.