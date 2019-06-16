Месси о поражении от Колумбии: не время жаловаться
- Reuters
«Думаю, в этом матче были положительные моменты. Не время жаловаться. Мы должны смотреть в будущее и быть сосредоточенными на предстоящих играх», — приводит слова Месси Goal.
Он отметил, что команда намерена сделать выводы после такого поражения, но не планирует изменять свою игру.
«Трудно начинать турнир с поражения, но, если сможем победить Парагвай, мы вернёмся в комфортную ситуацию», — добавил звёздный форвард.
Ранее сообщалось, что Аргентина проиграла Колумбии в матче Кубка Америки — 2019.